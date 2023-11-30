Угрозы Разина, поддержка СВО, двойня: как сейчас живет Татьяна Буланова Певица Татьяна Буланова заявила, что не собирается уходить в декрет

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Татьяна Буланова

Певица Татьяна Буланова продолжает выступать на сцене и давать интервью журналистам. Какие новости о ней выходили в последнее время?

Чем сейчас занимается Татьяна Буланова

В конце года у артистки запланированы несколько мероприятий. 3 декабря она выступит в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце в рамках мероприятия «Звезды Дорожного радио».

24 декабря певица даст концерт в Северной столице под названием «Новогодний бал Татьяны Булановой».

Москву артистка посетит уже в следующем году. 15 марта в «Крокус Сити Холле» запланировано ее выступление.

Что Буланова говорила о своей семье

Татьяна Буланова, полгода назад вышедшая замуж за 35-летнего бизнесмена Валерия Руднева, не собирается брать декретный отпуск. По словам 54-летней знаменитости, она и в предыдущих браках совмещала воспитание детей и сцену.

«Сцену и семью я совмещаю больше 30 лет. Из родительского дома я сразу же вышла замуж за первого супруга, а через год родила ребенка. Потом второй раз вышла замуж, и тоже через какое-то время у нас появился сын. При этом я в декрет не уходила, со сценой не расставалась», — рассказала певица в беседе с KP.RU.

Буланова ранее дважды была замужем, от этих браков у нее есть двое сыновей. С нынешним мужем артистка мечтает о двойне. При этом певица призналась, что несколько лет назад заморозила яйцеклетку. Буланова также рассказала о полном взаимопонимании с супругом, который рад, что она работает и занимается любимым делом.

«Думаю, для каждой женщины важно, когда ее поддерживает любимый мужчина», — добавил исполнительница.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Татьяна Буланова

Как Буланова помогает участникам СВО

Певица Татьяна Буланова обратила внимание в беседе с NEWS.ru, что уже выступала перед ранеными бойцами в родном Петербурге. По ее словам, возможно, в будущем она даст концерт на новых российских территориях.

«Я выступала перед раненными на спецоперации бойцами на сцене Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге в честь Дня ВДВ. На новых территориях не была и сейчас не отвечу на этот вопрос однозначно, но думаю, что со временем я решусь», — подчеркнула артистка.

Буланова поддержала РФ в СВО, отметив, что любит свою страну и гордится ею. Она также осудила уехавших звезд, которые раньше на корпоративах зарабатывали огромные деньги, а теперь «поливают Россию грязью».

Что за конфликт между Разиным и Булановой

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 18 октября в социальных сетях назвал негодяями артистов, выступивших на концерте в «Крокус Сити Холле» в честь 50-летия Юрия Шатунова, среди которых была Татьяна Буланова. Он также пообещал проклясть участников мероприятия и их семьи.

«С 1 ноября каждую пятницу сначала я буду говорить о бабушках, потом буду говорить о родителях этого негодяя, который вышел на сцену, потом о будущих твоих детях и внуках. Это постигнет всех участников, кто вышел на сцену этого продажного концерта, который приговорен высшими силами. Кошмар будет продолжаться многие месяцы», — заявил он.

Буланова в ответ на это сообщила, что не боится угроз, но считает, что экс-продюсер «Ласкового мая» может навредить сам себе.

«Мне кажется, человек не совсем адекватен, у него что-то не так с психикой. Я понимаю, что СМИ нужны рейтинги, но это не тот случай, когда об этом говорить надо много», — заявила она NEWS.ru.

Буланова призналась, что не слышала, чтобы проклятия Разина на кого-то подействовали. Артистка отметила, что у нее на его слова «стоит сильная защита». Певица добавила, что подобными высказываниями, содержащими угрозы, экс-продюсер «Ласкового мая» сам может навлечь на себя беду.

«Самое интересное, что, если с кем-то что-нибудь случится — всякое в жизни бывает, — все будут думать на него и на него проклятия самого посыплются. Он сам за себя не опасается? Понятно, что он слабый человек, иначе бы так себя не вел», — добавила она.

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