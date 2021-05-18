Работники Уэст и Кардашьян подадут в суд на звёздную пару

https://static.news.ru/photo/3b46a9f8-b7cd-11eb-bf2d-96000091f725_660.jpg Канье Уэст и Ким Кардашьян (архивное фото) Фото: RW/MediaPunch via www.imago-images.de/Global Look Press

Рэпер Канье Уэст и фотомодель Ким Кардашьян, у которых сейчас идёт бракоразводный процесс, могут столкнуться с судом после жалоб бывших сотрудников пары. Сейчас экс-персонал рассматривает возможность подачи судебного иска из-за условий труда, передаёт The Sun.

Недовольные сотрудники хотят получить компенсацию за то, что им годами приходилось терпеть, по их словам, неприемлемое поведение со стороны руководства. Слухи поползли через четыре месяца после того, как в адрес Канье были направлены аналогичные заявления от людей из хора воскресной службы (Sunday Service choir). Они также утверждали, что рэпер «плохо обращался» с ними.

После того как члены его команды Sunday Service подали в суд, другие сотрудники пересмотрели отношение и к ним со стороны пары. Судя по всему, и против Ким готовится судебный процесс с участием нескольких сотрудников. Вероятно, это прислуга из её дома, — рассказал инсайдер.

Кроме того, по некоторым данным, среди сотрудников могли быть подростки. При этом они могли работать дольше установленного законом максимума. В таком случае может иметь место нарушение детского труда. Если слух подтвердится, репутацию звёздной пары можно будет считать испорченной.

Ким и Канье, у которых четверо детей, объявили о своем разрыве в феврале.

Кардашьян является известной фотомоделью и звездой реалити-шоу с миллионами подписчиков в своём Instagram. Канье Уэст — известный рэп-исполнитель. В 2020 году он баллотировался на пост президента США.