Уехавший в США Кантемир Балагов снимет фильм на английском языке

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кантемир Балагов

Российский режиссер Кантемир Балагов готовится к съемкам своего англоязычного дебюта, пишет Deadline. Фильм будет называться Butterfly Jam и покажет сложные взаимоотношения между отцом и сыном в общине кабардинских эмигрантов в США.

Изначально фильм должен был называться «Моника», но постановщик решил сменить название. Продюсировать картину будет американская кинокомпания AR Content Александра Роднянского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В статье отмечается, что проект представят уже на следующей неделе в рамках Каннского фестиваля. При этом кастинг на главные роли еще продолжается. Предположительно, съемки начнутся к концу 2024 года.

Кантемир Балагов родом из Нальчика. В юном возрасте он самостоятельно начал снимать короткие видеоролики, а потом создал небольшой телесериал. Затем он поступил в творческую мастерскую режиссера Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете.

В 2017 году Балагов дебютировал с полнометражным фильмом «Теснота», снятом при поддержке Фонда Александра Сокурова. Он получил приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале. Следующий его фильм «Дылда» также снискал успех и даже попал в шорт-лист премии «Оскар».

Балагов не поддержал спецоперацию на Украине и уехал из России в марте 2022 года. В своих соцсетях он написал, что «в один миг у нас забрали наше будущее». За границей он успел снять первую серию сериала The Last of Us для HBO.