Уехавшая из России дочь Задорнова нашла работу на Мальте Дочь Задорнова Елена стала художницей и продает картины на Мальте

34-летняя дочь сатирика Михаила Задорнова, которого не стало в 2017 году, анонсировала выставку своих картин на Мальте. На ломаном русском Елена Задорнова сообщила, что мероприятие пройдет в небольшом арт-кафе и призвала посетителей покупать «частичку ее души». Ранее Задорнова сообщила, что родила троих детей от супруга-финикийца по имени Али, с которым живет более трех лет.

Привет, меня зовут Елена Задорнова-Тартуси, я художник. Я всех приглашаю на свою выставку. Вас ждут бесплатный напиток и возможность купить частичку души в моем творчестве. Гарантирую! Всем счастья, любви! — с улыбкой сообщила Задорнова.

Елена — единственная дочь Задорнова, родившаяся вне брака от его администратора Елены Бомбиной. Официально Задорнов был женат на докторе филологических наук Велте Калнберзинь.

Ранее ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая прокомментировала историю с «поцелуем» с Задорновым, про которую он писал в одной из своих книг. Она призналась, что тот случай был приукрашен и на самом деле никакого поцелуя не было.

Во время беседы Корчевников зачитал отрывок из книги Задорнова, в котором рассказывалось о поцелуе юмориста и ведущей в телефонной будке. Сатирик утверждал, что его связывали с Дубовицкой сильные романтические чувства. Однако, по словам артистки, случай в телефонной будке действительно был, но совсем не такой, каким его описал Задорнов.