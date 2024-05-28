Уехала из РФ после начала СВО, оскорбила Михалкова: где сейчас Дапкунайте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ингеборга Дапкунайте

Актриса Ингеборга Дапкунайте покинула Россию после начала специальной военной операции. В интервью Михаилу Зыгарю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) она сравнила Никиту Михалкова, у которого снималась в «Утомленных солнцем», с персонажем фильма «Мефисто», «который ради собственной выгоды продает душу, но не дьяволу, а нацистам», и заявила, что «всегда чувствовала себя в РФ временной гостьей». Как Дапкунайте стала популярной, где она сейчас живет и планирует ли вернуться в Россию — в материале NEWS.ru.

Кто привил Дапкунайте любовь к театру

В беседе с NEWS.ru киновед Александр Шпагин отметил, что примерно в начале 1970-х в советском кино возник «культ прибалтийских артистов».

«Стало модно приглашать в советские фильмы прибалтийских артистов. Мужчин приглашали чаще. Из громких имен вспоминаются Донатас Банионис, Юозас Будрайтис, Ивар Калныньш, Арнис Лицитис и многие другие. Мужчины-прибалты выглядели на экране красивыми и мужественными, хорошо играли», — напомнил эксперт.

По его словам, актрис из Прибалтики реже звали сниматься в советских фильмах. Шпагин считает, что «немного грубоватая внешность» артисток отталкивала режиссеров.

Дапкунайте родилась и выросла в Вильнюсе. Ее отец был дипломатом, мама — метеорологом. Родители некоторое время жили и работали в Москве. Ингеборгу воспитывала бабушка, которая была администратором в Вильнюсском театре оперы и балета. Именно она привила внучке любовь к искусству.

Когда Дапкунайте стала популярной

Дапкунайте стала популярной после того, как сыграла главную роль в фильме «Осень, Чертаново» режиссера Игоря Таланкина, который вышел в 1988 году. На момент съемок актрисе было 24 года.

«Сам Таланкин признавался, что без Дапкунайте и фильма бы не было. То есть он отдавал должное ее актерскому таланту», — отметил Шпагин.

По его мнению, Дапкунайте играла в картинах интересную, утонченную и внутренне свободную женщину. Эксперт определил ее актерское амплуа как интеллектуальная героиня. До нее таких же персонажей играли Алла Демидова и Ия Саввина, напомнил Шпагин.

«Советские зрители полюбили актрису по ее первым же ролям. И в фильмы „Подмосковные вечера“ Валерия Тодоровского и „Утомленные солнцем“ Никиты Михалкова она въехала, что называется, на белом коне. Ее успели узнать и полюбить», — считает эксперт.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Ингеборга Дапкунайте

Сколько мужей было у Дапкунайте, есть ли у нее дети

Первым мужем актрисы стал прибалтийский актер и телеведущий Арунас Сакалаускас. В интервью журналу «Караван историй» он рассказывал: «Если Ингеборга обрубала связь, то резко и наверняка, объясняя, что „все прошло“.

Дапкунайте разошлась с Арунасом из-за романтических отношений с британским театральным режиссером Саймоном Стоуксом. Актриса играла в его спектакле «Ошибка речи», они влюбились друг в друга. Постановщик стал вторым супругом звезды.

Дапкунайте вышла замуж в третий раз за ресторатора Дмитрия Ямпольского, который моложе ее на 14 лет. Как вспоминала в интервью его предыдущая супруга актриса Олеся Поташинская, они разошлись именно из-за романа бизнесмена с актрисой.

В 2017-м Дапкунайте развелась с Ямпольским. Через несколько месяцев после этого на Первом канале вышел документальный фильм «Все, что пишут обо мне, — неправда». В ленте актриса впервые показала сына Алекса, которому тогда было около трех лет.

Она также призналась, что считает себя счастливым и удачливым человеком. «У меня так легко [все в жизни] получается. Я как будто иду по воде пешком, по поверхности воды. И мне все удается, мне даже руку не надо протягивать», — говорила артистка.

Она назвала себя «свободным человеком», которому нравится жить и работать в трех странах — России, Англии и Литве.

Почему Дапкунайте покинула Россию, что она говорила об СВО

Сейчас Дапкунайте живет в Брюсселе. После начала СВО она продала квартиру, которая находилась на Никитском бульваре в центре Москвы.

Актриса никак не комментировала патриотическую позицию Евгения Миронова, ее бывшего коллеги по Театру Наций. Она сравнила его с бывшими мужьями, о которых «не хочется плохо говорить».

По словам звезды, когда она уезжала из России, «понимала, что произошло огромное событие, беда». Как сказала Дапкунайте, она «скучает по Москве, которой уже нет».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ингеборга Дапкунайте

По мнению Шпагина, делая такие заявления, Дапкунайте «подчеркивает собственную глупость». «При амплуа интеллектуальной героини сама актриса, мягко говоря, далеко не интеллектуалка. Это было очевидно с самых первых ее интервью, лучше бы она не открывала рот вообще. Однако раньше ее акцент и улыбка сглаживали этот недостаток, даже откровенные глупости казались простительными для такой милой девушки», — высказал свою точку зрения собеседник NEWS.ru.

Шпагин напомнил, что Дапкунайте недолго была востребована на Западе и это произошло на фоне «моды на перестройку». В фильме «Семь лет в Тибете» с Брэдом Питтом у нее незначительная роль, отметил киновед.

Эксперт предположил, что Дапкунайте переехала в Брюссель «переждать сложные для России времена». После окончания спецоперации актриса попытается вернуться обратно в российский кинематограф, прогнозирует Шпагин.

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