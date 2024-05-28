Актриса Ингеборга Дапкунайте покинула Россию после начала специальной военной операции. В интервью Михаилу Зыгарю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) она сравнила Никиту Михалкова, у которого снималась в «Утомленных солнцем», с персонажем фильма «Мефисто», «который ради собственной выгоды продает душу, но не дьяволу, а нацистам», и заявила, что «всегда чувствовала себя в РФ временной гостьей». Как Дапкунайте стала популярной, где она сейчас живет и планирует ли вернуться в Россию — в материале NEWS.ru.
Кто привил Дапкунайте любовь к театру
В беседе с NEWS.ru киновед Александр Шпагин отметил, что примерно в начале 1970-х в советском кино возник «культ прибалтийских артистов».
«Стало модно приглашать в советские фильмы прибалтийских артистов. Мужчин приглашали чаще. Из громких имен вспоминаются Донатас Банионис, Юозас Будрайтис, Ивар Калныньш, Арнис Лицитис и многие другие. Мужчины-прибалты выглядели на экране красивыми и мужественными, хорошо играли», — напомнил эксперт.
По его словам, актрис из Прибалтики реже звали сниматься в советских фильмах. Шпагин считает, что «немного грубоватая внешность» артисток отталкивала режиссеров.
Дапкунайте родилась и выросла в Вильнюсе. Ее отец был дипломатом, мама — метеорологом. Родители некоторое время жили и работали в Москве. Ингеборгу воспитывала бабушка, которая была администратором в Вильнюсском театре оперы и балета. Именно она привила внучке любовь к искусству.
Когда Дапкунайте стала популярной
Дапкунайте стала популярной после того, как сыграла главную роль в фильме «Осень, Чертаново» режиссера Игоря Таланкина, который вышел в 1988 году. На момент съемок актрисе было 24 года.
«Сам Таланкин признавался, что без Дапкунайте и фильма бы не было. То есть он отдавал должное ее актерскому таланту», — отметил Шпагин.
По его мнению, Дапкунайте играла в картинах интересную, утонченную и внутренне свободную женщину. Эксперт определил ее актерское амплуа как интеллектуальная героиня. До нее таких же персонажей играли Алла Демидова и Ия Саввина, напомнил Шпагин.
«Советские зрители полюбили актрису по ее первым же ролям. И в фильмы „Подмосковные вечера“ Валерия Тодоровского и „Утомленные солнцем“ Никиты Михалкова она въехала, что называется, на белом коне. Ее успели узнать и полюбить», — считает эксперт.
Сколько мужей было у Дапкунайте, есть ли у нее дети
Первым мужем актрисы стал прибалтийский актер и телеведущий Арунас Сакалаускас. В интервью журналу «Караван историй» он рассказывал: «Если Ингеборга обрубала связь, то резко и наверняка, объясняя, что „все прошло“.
Дапкунайте разошлась с Арунасом из-за романтических отношений с британским театральным режиссером Саймоном Стоуксом. Актриса играла в его спектакле «Ошибка речи», они влюбились друг в друга. Постановщик стал вторым супругом звезды.
Дапкунайте вышла замуж в третий раз за ресторатора Дмитрия Ямпольского, который моложе ее на 14 лет. Как вспоминала в интервью его предыдущая супруга актриса Олеся Поташинская, они разошлись именно из-за романа бизнесмена с актрисой.
В 2017-м Дапкунайте развелась с Ямпольским. Через несколько месяцев после этого на Первом канале вышел документальный фильм «Все, что пишут обо мне, — неправда». В ленте актриса впервые показала сына Алекса, которому тогда было около трех лет.
Она также призналась, что считает себя счастливым и удачливым человеком. «У меня так легко [все в жизни] получается. Я как будто иду по воде пешком, по поверхности воды. И мне все удается, мне даже руку не надо протягивать», — говорила артистка.
Она назвала себя «свободным человеком», которому нравится жить и работать в трех странах — России, Англии и Литве.
Почему Дапкунайте покинула Россию, что она говорила об СВО
Сейчас Дапкунайте живет в Брюсселе. После начала СВО она продала квартиру, которая находилась на Никитском бульваре в центре Москвы.
Актриса никак не комментировала патриотическую позицию Евгения Миронова, ее бывшего коллеги по Театру Наций. Она сравнила его с бывшими мужьями, о которых «не хочется плохо говорить».
По словам звезды, когда она уезжала из России, «понимала, что произошло огромное событие, беда». Как сказала Дапкунайте, она «скучает по Москве, которой уже нет».
По мнению Шпагина, делая такие заявления, Дапкунайте «подчеркивает собственную глупость». «При амплуа интеллектуальной героини сама актриса, мягко говоря, далеко не интеллектуалка. Это было очевидно с самых первых ее интервью, лучше бы она не открывала рот вообще. Однако раньше ее акцент и улыбка сглаживали этот недостаток, даже откровенные глупости казались простительными для такой милой девушки», — высказал свою точку зрения собеседник NEWS.ru.
Шпагин напомнил, что Дапкунайте недолго была востребована на Западе и это произошло на фоне «моды на перестройку». В фильме «Семь лет в Тибете» с Брэдом Питтом у нее незначительная роль, отметил киновед.
Эксперт предположил, что Дапкунайте переехала в Брюссель «переждать сложные для России времена». После окончания спецоперации актриса попытается вернуться обратно в российский кинематограф, прогнозирует Шпагин.
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