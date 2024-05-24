Удалил пост об СВО и вернулся на ТВ. Как сейчас живет Александр Ревва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Александр Ревва

Певец и шоумен Александр Ревва вернулся в эфир российского телевидения и удалил опубликованный в день начала спецоперации пост. Что сказал артист об эмиграции, в каких проектах сейчас снимается?

Что говорит Александр Ревва об эмиграции

Александр Ревва в марте 2024 года опроверг слухи об эмиграции из России. На мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» шоумен объяснил, что длительное время не комментировал домыслы об отъезде за границу, несмотря на то, что знал о них.

Артист заверил, что он и его близкие останутся на родине, а также попросил не трогать и не преследовать его и его семью.

«„Вернувшимся в Россию“ сложно назвать человека, который не уезжал из России. Я знаю, что какое-то время следили за моей семьей, моим домом, выставляли все это наружу. И очень хочу, чтобы не трогали нас. Никуда мы не собирались уезжать, и мы здесь», — сказал он.

Где был Александр Ревва после начала СВО

Александр Ревва после начала спецоперации отменил выступления, покинул Россию и перестал общаться с отцом из Донецка. Тогда журналист Алена Жигалова заявила, что музыкант вместе с семьей переехал в Испанию. Вскоре представитель жены актера сообщил, что слухи об эмиграции не соответствуют действительности. Он объяснил, что исполнитель просто уехал отдыхать.

Тогда же появились слухи, что Ревва не собирается возвращаться на родину и даже выставил на продажу свой особняк в Подмосковье.

В сентябре 2022 года Ревва прилетел в Москву и вновь стал появляться на светских мероприятиях, в том числе принял участие в фестивале «Песня года». В октябре 2023 года артист, по данным Telegram-канала Mash, отменил планы по продаже дома за 250 млн рублей и уволил риелтора.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ревва и его супруга Анжелика

Что за удаленный пост Александра Реввы об СВО

Пранкеру Соряну (Сурену Каграманову) удалось найти в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) пост Александра Реввы от 24 февраля 2022 года, который потом был удален юмористом.

«Он нашим парням написал: „Остановите войну. Подумайте о стариках и детях“. Пост до сих пор не удален в одной из соцсетей! Он до сих пор не понял, почему мы начали СВО», — написал пранкер в своем Telegram-канале.

Он также задался вопросом, почему руководители каналов допустили возвращение Александра Реввы в эфир, когда народ и общественники неоднократно просили «отменить» шоумена.

Чем сейчас занимается Александр Ревва

Шоумен вернулся на российское телевидение. В марте он появился на телеканале «Россия 1» в составе артистов концерта памяти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. В амплуа Артура Пирожкова он исполнил песню «Глупые снежинки».

Затем артист появился на телеканале НТВ. Он принял участие в программе «Маска» в качестве приглашенного члена жюри, а позднее возглавил команду юмористов в передаче «Звезды». Поведение Александра Реввы в шоу раскритиковала актриса Яна Поплавская и добилась снятия с эфира одного выпуска.

«Рано говорить, что нас услышали. Подождем еще одну неделю, может, все вернется на круги своя. Но хочется верить, что мнение россиян имеет значение, что наверху поймут, что люди отказываются жрать это», — отметила она.

Александр Ревва, помимо съемок на НТВ, является постоянным гостем телеканала ТНТ и музыкальных премий.

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