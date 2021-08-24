Учёные раскрыли секрет уникального звучания скрипок Страдивари

Специалисты по музыкальным инструментам выяснили и раскрыли, в чём секрет неповторимого звучания скрипок итальянского мастера Антонио Страдивари, передаёт портал Daily Mail. В исследовании принимал участие учёный Джозеф Нагивари, ещё 40 лет назад предположивший, что уникальность шедевров мэтра и его коллеги по кремонской школе Джузеппе Гварнери имеет химическое происхождение. Гипотеза Нагивари подтвердили.

Эксперты отметили — для защиты скрипок от паразитов, древесину, из которой они изготавливались, пропитывали особым составом, куда входили квасцы, бура, медь, известковая вода (раствор гидроксида кальция) и цинк.

Вероятно, мастера поняли, что соли, которые они использовали, придавали дереву дополнительную механическую прочность и акустические преимущества. Свои методы они хранили в секрете, ведь тогда ещё не было патентов, — отметил Нагивари.

Он добавил, что необходимо провести ещё много исследований, дабы определить, как именно вещества влияют на звучание скрипок Страдивари.

Антонио Страдивари (1644-1737) являлся учеником Николо Амати (1596–1684). Кроме скрипок он изготавливал гитары, альты, виолончели и одну арфу. По предварительным оценкам, мастер оставил после себя около 1150 инструментов, однако есть предположения, что число работа составляет до пяти тысяч, так как часть шедевров не пережили различные катастрофы и обстоятельства. Среди знаменитых представителей «семейства» — Виолончель Дюпора, принадлежавшая советскому и российскому музыканту Мстиславу Ростроповичу. На ней он играл с 1974 по 2007 год.

Ранее доктор философских наук из Москвы Юрий Курносов нашёл скрипку, созданную в мастерской Антонио Страдивари, в квартире своей умершей тёти в Тульской области. Мужчина обнаружил музыкальный инструмент с клеймом знаменитого мастера, когда делал уборку. На скрипке нет струн и отсутствует один колок. Курносов намерен отдать её мастеру для оценки и реставрации.