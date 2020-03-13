https://static.news.ru/photo/050981b8-6548-11ea-beda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Zehl/CTK/Global Look Press

Американские исследователи проанализировали походку министра и мистера Пьюти из скетча «Министерство дурацких походок» британского комедийного шоу «Монти Пайтон». Учёные пришли к выводу, что такой способ передвигаться пешком достаточно глуп, чтобы получить грант на его развитие от органа госуправления. В самом скетче, к слову, утверждается обратное.

Специалисты рассмотрели движения колен персонажей сценки и сравнили их с обычной походкой человека. Передвижение министра оказалось в 4,7–6,7 раза более разнообразным, чем у нормального пешехода, в то время как телодвижения мистера Пьюти были в 3,3 раза более вариативными. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Gait & Posture.

«Министерство дурацких походок», один из самых популярных скетчей шоу «Монти Пайтон», высмеивает бюрократизм и непроходимость системы британского правительства. В нём Пьюти показывает свою походку министру дурацких походок, мистеру Тибегу, и запрашивает грант на её развитие. Руководитель органа госуправления заявляет, что его способ передвижения глуп в недостаточной мере.

Учёные Эрин Батлер и Натаниэль Домини из Дартмутского колледжа с помощью доступной программы для анализа движений пришли к выводу, что походка Пьюти вполне дурацкая для получения гранта, хоть она и не выглядит такой разнообразной, как у Тибега.

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