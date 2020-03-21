https://static.news.ru/photo/67de9448-6c48-11ea-8cd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что почти все российские учреждения культуры подготовили онлайн-проекты для посетителей на время пандемии коронавируса. По её подсчётам, на портале Культура.рф можно 250 дней беспрерывно смотреть лекции, фильмы, спектакли и экскурсии.

Практически нет такого театра, музея, филармонии, которые не предложили бы свои новые проекты для онлайна, — сообщила Любимова в Facebook.

Она рассказала, что 20 марта «Домашний сезон» в Московской филармонии открыл пианист Денис Мацуев. Он играл в абсолютно пустом зале, но набрал в Интернете сотни тысяч просмотров. Его концерт также транслировали итальянские каналы Mezzo и Medici TV. Министр отметила, что «это только начало», и пригласила россиян к просмотру концертов, экскурсий, спектаклей и фильмов онлайн.

Как писал NEWS.ru, вся информация о сервисах, к которым российские пользователи в условиях вынужденного карантина могут получить свободный доступ, размещена теперь на едином сайте ДоступВсем.рф. Пользователи Сети могут выбрать подходящий им ресурс в разделах «Образование», «Книги», «Журналы», «Новости», «Кино», «Музыка», «Доставка», «Платежи», «ТВ», «Услуги», «Связь». К акции подключились уже около 100 компаний.