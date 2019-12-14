https://static.news.ru/photo/ddf77596-1e69-11ea-b29c-fa163e074e61_660.jpg Леонид Якубович Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Участник капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале полностью назвал загаданное слово, которое было написано на табло с орфографической ошибкой.

В финале программы ведущий Леонид Якубович предложил отгадать название вальса, ноты которого — клиент «товарищества Эйнем» при покупке конфет фабрики. После того как мужчина назвал правильный ответ, «монпансье», на табло открыли слово «монпасье», без буквы «н».

скриншот 1 канал/youtube.com

Ранее в честь 28-летия шоу «Поле чудес» NEWS.ru публиковал самые курьёзные моменты за всю историю программы. За почти 30 лет в программе ничего не меняется, однако количество смешных моментов с каждым годом только растёт.