Участница шоу «Голос» пожаловалась на тяжёлую жизнь музыкантов

https://static.news.ru/photo/3672f114-2a5d-11eb-a926-fa163e074e61_660.jpg Мариам Мерабова Фото: vk.com/merabova

Певица Мариам Мерабова, участвовавшая в шоу «Голос», посетовала на тяжёлую жизнь музыкантов в период пандемии коронавируса. По её мнению, для получения льгот необходимо разграничить понятие «музыкант» и «артист шоу-бизнеса».

Такое заявление было озвучено на фоне просьбы коллег Мерабовой, адресованной властям. Так, многие артисты пожаловались на трудности, связанные с запретом массовых мероприятий.

Что касается инициативы моих коллег с просьбой к властям, то я считаю, что слово «просьба» абсолютно неуместно. Если и обращаться, то только с требованием, — отметила Мерабова, слова которой приводит телеканал «360».

Она также добавила, что артисты из мира шоу-бизнеса имеют дополнительные заработки, а вот музыканты такой возможности лишены. В настоящее время многие деятели искусства живут за счёт своих коллег.

В то же время музыкальный критик Евгений Бабичев посоветовал артистам отравиться на подработку за рубеж. По его словам, сегодня «под ударом» находится только шоу-бизнес. Выходом из сложившейся ситуации могла бы стать работа в Белоруссии или Казахстане, считает эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что заслуженная артистка России Елена Воробей объяснила свою просьбу помочь артистам льготами на фоне пандемии коронавируса. Некоторое время назад её призыв вызвал шквал негодования в Сети.

По словам Воробей, в настоящее время артисты остро нуждаются в поддержке со стороны государства. Так, речь идёт о тех деятелях культуры, чьи гонорары не исчисляются миллионами.