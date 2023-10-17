«Убило грозой»: Бородина рассказала о страшной гибели прабабушки Бородина сообщила, что ее прабабушку убила молния

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Бородина в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, как ее прабабушку убила молния во время грозы. По словам знаменитости, после рассказов о гибели родственницы она стала бояться грозы. Телеведущая отметила, что это был не единственный случай гибели от удара молнии в ее семье.

Когда мой дедушка был маленький, его маму убило грозой. У нее в голове были шпильки, и молния попала в них, она погибла. С тех пор я не то чтобы боюсь, но сильно опасаюсь этого. И это не единственный случай в семье, когда это случалось, хотя это очень редкий случай, — подчеркнула Бородина.

Ранее стало известно, что Бородина стала ведущей 10-го сезона шоу «Последний герой» на телеканале ТВ-3 вместо уехавшей из России актрисы Яны Трояновой. Сейчас съемочная группа находится на одном из небольших островов в Таиланде, где проведет следующий месяц. Темой нового сезона программы станет семья, среди участников шоу — представители разных поколений. Также Бородина сообщила, что в первую неделю на острове ее искусали песчаные мухи, после чего тело покрылось зудящими пятнами. Сейчас телеведущая лечится противоаллергенными средствами и местными мазями на травах.

Также сообщалось, что Бородина посоветовала людям, критикующим ее новую прическу, учиться быть самими собой, позволять себе быть разными и не зависеть от мнения толпы. Звезда отметила, что ей было достаточно подстричь челку, чтобы «взорвать» социальные сети, в то время как другие для этого «пыжатся 24/7».