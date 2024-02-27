У недееспособного Алена Делона изъяли оружие из-за риска самоубийства Полиция изъяла более 50 единиц оружия из дома Алена Делона во Франции

Фото: L.Urman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ален Делон

Полиция изъяла более 50 единиц стрелкового оружия из дома 88-летнего французского актера Алена Делона в городе Души, пишет Le Parisien. Сообщается, что правоохранительные органы сделали это по решению суда на фоне напряженных отношений Делона с его детьми. Издание отмечает, что ранее обследовавший актера врач выявил у него «психическое истощение с риском самоубийства».

У Делона есть разрешения на владение оружием, на территории семейной собственности даже есть тир. Однако напряженность в отношениях между детьми и опасения по поводу хрупкого состояния здоровья актера побудили полицию предотвратить малейший риск трагедии. Делона держат дома без медицинской помощи с оружием в руках, — сообщается в публикации.

В сообщении говорится, что врач общей практики, который осматривал Алена Делона прошлым летом, отметил, что моральный дух последнего «был низким» и что он, похоже, больше «ничего не ожидал» от жизни. Он также выявил у Актера состояние физического и психического истощения с серьезным риском самоубийства.

В недавнем интервью дочь актера Аннушка призналась, что «всегда ходит со своим телохранителем» в пределах семейного поместья. Она подробно описала страсть своего отца к огнестрельному оружию, добавив, что у него «целая коллекция». Аннушка добавила, что ее братья, когда они находятся в городе Души, «ходят с оружием по дому», считая себя представителями «Дикого Запада», — отмечает СМИ.



Ранее суд во Франции ограничил Делона в дееспособности. Артиста лишили права самостоятельно распоряжаться недвижимостью. Делон по-прежнему может совершать самостоятельные действия, за исключением самых важных, таких как продажа недвижимости. Ответственность за эту сферу будет нести специально назначенный судом представитель.

Судебные тяжбы вокруг состояния Делона начались после жалобы его сына Антони. Он обвинил свою сестру Анушку в том, что она скрыла тот факт, что отец в период с 2019 по 2022 год, наблюдаясь в швейцарской клинике, не смог пройти ни одного из пяти когнитивных тестов. Он обратился в полицию с заявлением на сестру, но ответственность за подобные действия перед законом не предусмотрена.

В 2019 году актер перенес двойной инсульт. После операции он переехал жить в Швейцарию. У него диагностирована болезнь Альцгеймера.