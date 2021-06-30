«У нас сложнее»: В РПЦ советовали поучиться у Запада вежливости
Дарья Кучерявых
Дарья Кучерявых
12:55, 30 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Русской православной церкви советовали поучиться у Запада вежливости и самоорганизации. По мнению главы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, россиянам не стоит забывать слова Канта о том, что вежливость — это мелкая разменная монета, передаёт «Интерфакс».
В ходе прямого эфира в Instagram Легойду спросили, есть ли что-то хорошее, чему можно поучиться у Запада. Он считает, что в России следует развивать уважение к человеку, а также самоорганизацию, с которой, по его мнению, «у нас сложнее». Также он вспомнил слова немецкого филосова.
Это не золото, но не надо ей пренебрегать: мелкая разменная монета, по крайней мере в эпоху до появления безналичных денег, была очень важна, — сказал представитель РПЦ.
Ранее сообщалось, что РПЦ отреагировала на певицу Елену Ваенгу в образе монаха с бородой. Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что Церковь не одобряет спекуляции на подобных образах.