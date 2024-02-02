«У нас общая дочь»: Харламов рассказал, кем считает Асмус после развода Харламов назвал Асмус своим другом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Асмус

Комик Гарик Харламов в эфире шоу «Натальная карта» от «VK Видео» рассказал о прекрасных отношениях с актрисой Кристиной Амсмус после развода и назвал ее своим другом. Так юморист отреагировал на слова ведущей о том, что ему нужна женщина, которая будет его незаметно обманывать. Юморист заметил, что это и сделала его бывшая супруга, после чего добавил, что пошутил.

Так сделала [обманула] бывшая жена. Я обожаю шутить про это все дело, но мы на самом деле друзья. Кристина, большой тебе привет! У нас общая дочь, и мы друг с другом прекрасно, замечательно общаемся. Чисто юмор все. А то опять [напишет в соцсетях] потом! — с улыбкой сказал Харламов.

Также Харламов намекнул на расставание с актрисой Катериной Ковальчук, сообщив, что сейчас у него нет любимой девушки. После слов ведущей о том, что ему нужна красивая подруга с характером, шоумен заявил, что при встрече сразу узнает ее. Когда же ведущая извинилась перед официальной девушкой артиста актрисой Катериной Ковальчук, тот заметил, что извиняться не перед кем, потому что спутницы у него нет.

До этого Харламов заявил, что для хороших отношений с тещей нужно сильно любить жену. По его словам, все его отношения с матерями жен складывались прекрасно.