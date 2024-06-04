«У меня все русское вызывает неприязнь»: куда пропал актер Ивар Калныньш

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ивар Калныньш

Советский и латвийский актер театра и кино Ивар Калныньш после начала спецоперации заявил, что больше не будет работать в России. Как и где артист живет сейчас, что известно о его личной жизни и политической позиции?

Чем известен Калныньш

Ивар Калныньш родился 1 августа 1948 года в Риге. Он окончил театральный факультет Латвийской консерватории (сейчас — Латвийская музыкальная академия) имени Язепа Витола, получив диплом актера театра и кино.

Калныньш снимался в картинах «Право на прыжок», «Приморский климат», «Яблоко в реке», «Театр», «Ранняя ржавчина», «Не стреляйте в белых лебедей», «Помнить или забыть», «Сильва», «Ожог», «ТАСС уполномочен заявить…», «Малиновое вино», «Избранник судьбы», «Седая легенда», «Жернова судьба», «Билет до Риги», «Время любить», «Любовь и золото», «Примадонна», «Капитанские дети», «Забытый», «Вкус граната», «Пока нет», «За счастьем» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Помимо этого, Калныньш записал и выпустил несколько компакт-дисков и альбомов. С 1970-х годов он выступал как певец.

Что известно о личной жизни Калныньша

Первой женой Ивара Калныньша была женщина по имени Илга. Пара прожила вместе 20 лет. В браке родилось две дочки — Уна и Элена.

Второй женой Калныньша стала актриса Аурелия Анужите. Она была на 24 года младше избранника. В 1994 году у супругов родился сын Микиса, но в итоге они развелись.

«Надоели друг другу, наверное. Накопилось какое-то вранье, неверность», — комментировал артист.

Третья супруга Калныньша, Лаура Магазниеце, по профессии юрист. Она младше его на 30 лет. В браке родились дочери Луиза и Вивьен.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ивар Калныньш

Что Калныньш говорил о России и СВО

Ивар Калныньш прославился благодаря работе в России, однако в 2022 году, после начала спецоперации, осудил действия властей РФ. Он не верит, что конфликтующие стороны придут к примирению.

«Ошибки продолжаются, и очень дорого приходится платить за это. Нужен совсем другой подход. Наверное, это сделает следующее поколение, которое нормально посмотрит друг другу в глаза и подумает: „Е-мое, что мы дурью занимаемся?“» — высказывался Калныньш.

Также актер назвал РФ «империей зла» и заявил, что больше не будет сниматься в российских фильмах.

«Все русское вызывает неприязнь благодаря этому конфликту», — говорил он.

Однако спустя время Калныньш объяснил, что не звонит российским коллегам и друзьям после начала СВО, чтобы «не подставлять их», поскольку, по его мнению, разговоры могут прослушиваться. Также он признался, что тоскует из-за прекращения общения с россиянами, но «это время ушло, и его не вернуть».

«Я никому не звонил в России. С остальными всеми общаюсь, с украинскими своими коллегами... Но я не хочу разочаровываться и не хочу подставить коллег, потому что звонки могут прослушиваться. Этого всего не хочу. Плохо. Столько близких людей, с которыми ты общался не только во время застолья какого-то, а проводил время. Но это время ушло уже, его не вернуть», — подчеркнул Калныньш.

По словам артиста, ему отказали в выдаче визы в Россию еще до начала СВО. Он отметил, что «РФ сама от него отказалась».

«В России у меня много друзей, и мне их не хватает, но что поделаешь, не наша вина. Я думаю, что Россия от меня отказалась. Мне не дали визу еще до этих событий на Украине. И все, я и не старался дальше. Были какие-то варианты с визой, люди, которые знают „маленькие дверцы в стене Кремля“. Говорили, что там дают визы за большие деньги. Не хочу вспоминать об этом», — комментировал Калныньш в интервью RTVI.

Что Калныньш говорил о Машкове и Меньшикове

Ивар Калныньш в интервью заявлял, что не может объяснить, как его коллеги Владимир Машков, Дмитрий Певцов и Олег Меньшиков могут поддерживать проведение спецоперации и действия российских властей. По его мнению, у перечисленных знаменитостей «садизм внутри».

«Как я могу это объяснить? Я не знаю. Может быть, у них садизм сидит внутри и они с удовольствием... Мне это отвратительно. Этот конфликт ничего не даст. Я не знаю, почему поддерживают убийства людей. У меня нет этому объяснения. Поначалу меня это удивило. Но я их понимаю, а куда они денутся? При другой власти они то же самое делали бы», — размышлял актер.

Чем сейчас занимается Калныньш

Сейчас Ивар Калныньш живет в Латвии.

Он играет в двух рижских театрах: Малом и Новом. Также актер появляется на местном телевидении.

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