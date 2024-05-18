Тюрьма, выступления в США, Пугачева: как живет певец Михаил Звездинский

Фото: Микляев Сергей/ТАСС

Михаил Звездинский

Певец и композитор Михаил Звездинский известен как исполнитель русского шансона. Как сейчас складывается карьера и личная жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Михаил Звездинский

Артист родился 6 марта 1945 года в городе Люберцы Московской области. Окончил музыкальное училище по классу ударных инструментов. C 15 лет начал выступать в клубах, кафе и на танцплощадках. Его настоящая фамилия — Дайнекин. Звездинский — фамилия его польских предков, которую он стал использовать в качестве псевдонима.

В 1980 году артист начал выступать с ансамблем «Джокер» и группой «Фаворит». В 1996 году у него вышел альбом из 16 треков под названием «Очарована, околдована». Наиболее известные в исполнении Звездинского композиции: «Вас ждет Париж», «Поручик Голицын», «Белым снегом» и «Эх, Америка».

За что Михаил Звездинский сидел в тюрьме

В 1962 году Михаила Звездинского на полгода заключили под стражу за кражу машины и драгоценностей. Но сам шансонье считает, что причиной уголовного дела была «неправильная» музыка — западный джаз, который он в то время исполнял.

Повторно исполнитель был осужден в 1966 году на три года за дезертирство. В 1973 году получил еще три года за изнасилование иностранной гражданки. По словам Звездинского, у него был роман с итальянкой, однако в то время общение с иностранцами отслеживалось органами государственной безопасности. Поэтому, как заявил исполнитель, итальянку выдворили в родную страну, а ему предъявили обвинение в изнасиловании.

В 1982 году получил шесть лет заключения в исправительном лагере за дачу взятки и незаконное частное предпринимательство.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Михаил Звездинский

Что известно о работе Звездинского с Пугачевой

В 70-е годы Михаил Звездинский работал в ресторанной сфере. Как сообщил певец в программе «Судьба человека», в одном из его заведений выступала народная артистка СССР Алла Пугачева, однако она не всегда соглашалась петь для гостей.

По словам Звездинского, в середине 70-х к нему обратился некий грузинский князь и предложил крупную по тем временам сумму — 50 тысяч рублей, потребовав, чтобы Пугачева спела. Артист взял деньги, принес их за столик Примадонны и сказал: «Вот, один грузинский князь хочет с тобой познакомиться. И чтобы ты спела что-нибудь». От выступления артистка отказалась.

«Мишенька, передай, пожалуйста, что я с князьями не знакомлюсь. Мне фамилия не позволяет. Я — Пугачева», — процитировал Пугачеву Звездинский.

Чем сейчас занимается Михаил Звездинский

Артист продолжает записывать композиции и иногда выступает на сборных концертах. Он признавался, что регулярно летает в Штаты с 90-х годов. В поездках его сопровождает супруга Нонна Звездинская, с которой он вместе с 1979 года.

В интервью радио «Русский шансон» год назад Звездинский объяснил, что у него заключен контракт с американской студией о том, что альбомы и композиции он записывает только у них.

«Я уже пять-шесть лет мотаюсь туда-сюда и мало времени уделяю нашей отечественной эстраде, поэтому вы меня редко видите теперь. Но у меня заканчивается с ними контракт, слава богу, и я уже буду больше бывать в России, в Москве», — сказал он.

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