Тяжелый недуг, вера, 11-комнатная квартира: где сейчас Анастасия Мельникова

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Актриса Анастасия Мельникова

Заслуженная артистка РФ Анастасия Мельникова стала любимицей российский зрителей после роли старшего лейтенанта в сериале «Улицы разбитых фонарей», однако карьере в кино помешал тяжелый недуг. Что известно о здоровье и личной жизни актрисы?

Что известно о здоровье Анастасии Мельниковой

В 2020 году актриса перенесла тяжелую форму коронавируса. Недуг нарушил ее планы по посещению монастыря.

«Я собиралась отстоять службу на Рождество в Зеленецком монастыре. Я верующий человек, хожу в церковь. В этом году мне хотелось Рождество встретить там. Это так и не получилось из-за самочувствия», — цитирует телезвезду Woman.ru.

В 2022 году стало известно, что актриса на протяжении нескольких лет борется с тяжелым недугом. Точный диагноз актриса не раскрывала, однако призналась, что перенесла четыре операции. Мельниковой требовались дорогостоящие лекарства и регулярные обследования.

«Это какая-то новая история, которую в том числе на мне учатся лечить», — признавалась звезда сериалов в эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Болезнь изменила внешность актрисы. По ее словам, она тяжело переживала кардинальные перемены, в какой-то момент она даже завесила все зеркала в квартире.

Звезда российского кино рассказала, что набор веса связан с гормональной терапией: как только актриса перестает принимать препараты, вес начинает приходить в норму, однако отказываться от лекарств было нельзя.

В какой-то период артистке было настолько плохо, что она пересела в инвалидную коляску. Вернуться к ходьбе актриса смогла спустя два месяца. Непростую ситуацию со здоровьем усугубляли и семейные трагедии: актриса за один год потеряла маму и брата.

Уже в феврале 2023 года актриса появилась в эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале, посвященном Масленице. Гости принесли с собой сладкие угощения и блины, однако актриса не решилась нарушить диету — на предложение ведущего Николая Цискаридзе попробовать десерты она твердо ответила: «Я наказана, мне нельзя».

Поклонники отмечали изменения во внешности Мельниковой: она смогла сбросить вес, с лица почти спал отек.

Фото: Lenfilm film studio/via Global Look Press Актриса Анастасия Мельникова на съемках фильма «Золотые соседи»

«Возможно, мое нынешнее состояние — не лучший пример того, как должна выглядеть женщина после 50. <...> Что касается веса, то иногда лучше полнота, чем морщины и дряблая кожа», — говорила Мельникова в одном из интервью.

Как сложилась личная жизнь Анастасии Мельниковой

В 2001 году Мельникова родила девочку Марию. Дочь артистки выросла и стала актрисой — сейчас на ее счету около 20 ролей в различных кинопроектах.

В 2017 году СМИ сообщали, что Мельникова тайно вышла замуж. По неподтвержденной информации, избранником актрисы стал мужчина по имени Сергей. Сама артистка эту информацию не подтверждала.

«Мы были у Анастасии Рюриковны в гостях в конце 2016 года. Они с дочкой передали в подарок дедушкам и бабушкам домашние соленья. Сергея дома не было, но мужские вещи заметили. Здорово, что Анастасия нашла свое счастье», — рассказывала StarHit Алена, один из волонтеров проекта помощи старикам.

Сейчас актриса живет в 11-комнатной квартире, которую превратила в просторные четырехкомнатные апартаменты, в Санкт-Петербурге вместе с дочерью.

«Было 11, стало четыре комнаты, потому что эти комнаты были искусственно разделены. Я просто достала чертежи архитектора, который построил этот дом в 1826 году, и постаралась вернуть архитектуру того, что было», — отмечала актриса в передаче «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

22-летняя дочь Мария не спешит съезжать от матери, хотя и имеет небольшую квартиру-студию. Мама девушки не против такого решения дочери.

«Отдала ей ключи и сказала: „Малыш, если ты захочешь свободы, вот, будешь жить рядом с нами“», — рассказывала Мельникова, отметив, однако, что недовольна визитами кавалеров наследницы.

Актриса рассказывала, что в ее дом приходят «толпы женихов, которые ходят, смотрят на квартиру, оценивают приданое». Тем не менее девушка пока не собирается замуж, поскольку планирует строить семью «либо с лучшим, либо ни с кем».

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