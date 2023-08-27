Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что ей тяжело поверить в смерть режиссера Глеба Панфилова. В своем Telegram-канале она опубликовала совместные с деятелем искусства фотографии.
Глеб Анатольевич Панфилов. Царствие ему небесное. Пока тяжело поверить, — говорится в подписи к снимкам.
О смерти из-за болезни 89-летнего Глеба Панфилова стало известно 26 августа.
Ранее сообщалось, что причиной смерти российского режиссера мог стать повторный инсульт. Врачи пытались спасти ему жизнь больше часа. В мае 2023 года Панфилова уже госпитализировали с таким диагнозом. В августе директор «Ленкома» Марк Варшавер говорил, что режиссер чувствует себя плохо, но его состояние назвал удовлетворительным.
Панфилов был призером множества международных кинофестивалей. Заслуженный деятель искусств РСФСР и Народный артист РСФСР также являлся офицером французского ордена искусств и литературы и кавалером российского ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Ранее Марк Варшавер заявил, что Глеб Панфилов был уникальным товарищем и режиссером. По его словам, именно режиссер раскрыл талант своей супруги, народной артистки СССР Инны Чуриковой.