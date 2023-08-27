«Тяжело поверить»: министр культуры отреагировала на смерть Панфилова Министр культуры РФ заявила, что ей тяжело поверить в смерть режиссера Панфилова

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ольга Любимова

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что ей тяжело поверить в смерть режиссера Глеба Панфилова. В своем Telegram-канале она опубликовала совместные с деятелем искусства фотографии.

Глеб Анатольевич Панфилов. Царствие ему небесное. Пока тяжело поверить, — говорится в подписи к снимкам.

О смерти из-за болезни 89-летнего Глеба Панфилова стало известно 26 августа.

Ранее сообщалось, что причиной смерти российского режиссера мог стать повторный инсульт. Врачи пытались спасти ему жизнь больше часа. В мае 2023 года Панфилова уже госпитализировали с таким диагнозом. В августе директор «Ленкома» Марк Варшавер говорил, что режиссер чувствует себя плохо, но его состояние назвал удовлетворительным.

Панфилов был призером множества международных кинофестивалей. Заслуженный деятель искусств РСФСР и Народный артист РСФСР также являлся офицером французского ордена искусств и литературы и кавалером российского ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее Марк Варшавер заявил, что Глеб Панфилов был уникальным товарищем и режиссером. По его словам, именно режиссер раскрыл талант своей супруги, народной артистки СССР Инны Чуриковой.