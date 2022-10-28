Twitter вернул Канье Уэсту доступ к его аккаунту

Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канье Уэст

Twitter вернул американскому хип-хоп-исполнителю Канье Уэсту доступ к его аккаунту в соцсети, сообщает Bloomberg. До сегодняшнего дня страница музыканта помечалась как «временно заблокированная», однако сейчас все ограничения сняты.

Аккаунт больше не помечается на сайте как временно заблокированный, — говорится в публикации издания.

Стоит отметить, что доступ к своему аккаунту в Twitter Уэст возобновил в день приобретения бизнесменом Илоном Маском социальной сети.

Аккаунт Уэста был заблокирован в октябре в связи с антисемитскими высказываниями. Помимо этого, многие сотрудничавшие с рэпером бренды поспешили разорвать с ним контракты. По словам самого Уэста, в этой связи он потерял $2 млрд за один день.

По данным телеканала CNN, американский рэпер восхищался лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и даже хотел назвать в его честь музыкальный альбом. Свою позицию Уэст высказывал как в частных беседах, так и в интервью. Так, по словам неназванного бизнес-менеджера, Канье восхищался умением Адольфа «аккумулировать столько власти» и тем, как в нацистской Германии использовали свою пропаганду.