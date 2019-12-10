https://static.news.ru/photo/1454b9e6-1b68-11ea-8b58-fa163e074e61_660.jpg Фото: marvel.com

Социальная Сеть Twitter составила список самых обсуждаемых фильмов и сериалов 2019 года.

Наибольшее количество твитов пользователи посвятили блокбастеру «Мстители: Финал», сообщает Variety.

На втором месте оказалась анимационная картина «История игрушек», тройку лидеров замыкает «Джокер». В топ-10 также вошли «Человек-паук: Вдали от дома», «Король Лев», «Дитя погоды», «Капитан Марвел», «Оно 2», готовящийся к выходу фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» и «Холодное сердце 2».

Самым обсуждаемым сериалом стала «Игра престолов», финальный сезон которой вызвал смешанную реакцию у публики. На второе место попал третий сезон «Очень странных дел», третьим популярности стал мультсериал «Симпсоны». В десятке также оказались «Бумажный дом», «Анатомия страсти», британское реалити-шоу «Остров любви», «Одиночество в сети», «Гриффины», «Ходячие мертвецы» и «Нарко».

Также Twitter составил смешанный список актёров и актрис, которым посвятили большинство твитов. Том Холланд, сыгравший Человека-паука, возглавил рейтинг соцсети. Следом за ним идёт «Капитан Америка» Крис Эванс, и в тройке лидеров оказалась Зендея, исполнившая роль возлюбленной Человека-паука в новом фильме о супергерое. Кроме того, в топ-10 вошли Роберт Дауни-младший, Кэмерон Бойс, Киану Ривз, Крис Хемсворт, Канна Хасимото, Дженнифер Лопез и Марк Руффало.

Как писал NEWS.ru, портал IMDb опубликовал рейтинг самых популярных актёров и актрис 2019 года. Возглавила список актриса Бри Ларсон, сыгравшая роль Капитана Марвел в киновселенной Marvel.