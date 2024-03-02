«Творить никто не запрещает»: продюсер оценил новый альбом Пугачевой Продюсер Рудченко заявил, что никто не запрещает Пугачевой творить

Алла Пугачева выпустила новый альбом в первую очередь для себя, потому что как творческий человек она должна творить, рассказал NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, в связи с возрастом и нынешней ситуацией Примадонна не может выступать, но творить ей никто не запрещает.

Я думаю, Алла Борисовна выпустила этот альбом в большей степени для себя, потому что как творческий человек она должна творить. Как говорят, сцена — это наркотик, и однажды побывав на ней, хочется дальше выступать. Выступать по понятным причинам Алла Борисовна уже не может и в связи с возрастом, и в связи с ситуацией, а продолжать творить никто не запрещает, — заявил Рудченко.

Новый альбом Пугачевой под названием «P. S.», выпущенный в пятницу, 1 марта, состоит из 20 записей с юбилейного концерта артистки, который прошел в Кремлевском дворце в 2019 году. Музыкальный критик Евгений Бабичев полагает, что новый альбом Пугачевой особенно ценен в свете сегодняшних событий. По его мнению, каждый поклонник певицы будет по-другому вслушиваться в песни и искать скрытые смыслы.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов считает, что подавляющее большинство россиян вряд ли будет слушать новый альбом Пугачевой, учитывая ее позицию по происходящим событиям. Он охарактеризовал альбом певицы «попытками бабушки исполнить что-то в современном стиле».