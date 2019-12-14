https://static.news.ru/photo/b133aff8-1e4a-11ea-bc5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Therin-Weise/Arco Images GmbH/Global Look Press

Традиционное ковроткачество в Туркменистане включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Решение было принято 12 декабря на проходящей в Боготе 14-ой сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия.

Ковры имеют плотную текстуру и украшены красочными узорами, связанными с одним из пяти основных туркменских племён. Элементы окружающей среды, где живут ковровщики, включая местную флору и фауну, отражены в дизайне ковров, — говорится на сайте организации.

Ранее в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО были включены туркменское национальное искусство пения и танца «Куштдепди», народный эпос «Гёроглы», традиции и обычаи празднования Новруза.

В этом году в список также попали «Хорезмский танец — Лазги» (Узбекистан), традиция косовской расписной керамики (Украина), стрельба из традиционного турецкого лука, музыкальные мероприятия гнауа (Марокко), практики народного пения «тхен» этнических групп таи, нунги и тхай во Вьетнаме.

Среди нематериального культурного наследия ЮНЕСКО уже есть армянский лаваш, бельгийское пиво, тайский массаж и другие аспекты культуры разных народов мира.

Ранее NEWS.ru писал, что ЮНЕСКО приняла решение включить памятники древнего Пскова, обсерваторию Джорделл-Бэнк в Манчестере, город Вавилон, находящийся в Ираке, в Список всемирного наследия.