Турция, «6 кадров», поддержка Путина и СВО: куда пропала Галина Данилова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Галина Данилова в роли Софьи Игнатьевны Турусиной в сцене из спектакля «На посадку»

Актриса Галина Данилова прославилась благодаря шоу «6 кадров». Как артистка живет сейчас, что известно про ее личную жизнь, в каких проектах она задействована?

Чем известна Данилова

Галина Данилова родилась 2 мая 1968 года в Йошкар-Оле. Через некоторое время будущая звезда вместе с мамой переехала в Казань.

После восьмого класса Данилова поступила в Казанское театральное училище. После двух лет учебы она переехала в Москву, прошла конкурс в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ, но взять ее на курс было нельзя, так как у нее не имелось аттестата о среднем образовании. Тогда Даниловой пришлось вернуться домой.

Через год она окончила училище, однако поступать в московские вузы уже не стала, а сразу отправилась на просмотры в театры. В московских театрах ей места не нашлось, зато она попала в Рязанский драматический театр, где год проработала, а затем ушла в декрет.

В 1989 году Данилова вновь решила попробовать силы в Москве и попала в группу театра «Сатирикон», где прослужила 16 лет. Некоторое время она также играла в театре «У Никитских ворот».

В кино артистка дебютировала в 2005 году в картине «Ой, мороз, мороз!». Также она снималась в проектах «Червь», «Счастливы вместе», «Кадетство», «6 кадров», «Кто в доме хозяин?», «Папины дочки», «Тариф новогодний», «Елки», «Исправление и наказание», «Призрачное счастье» и других.

Всего в фильмографии Даниловой более 20 работ.

Что известно о личной жизни Даниловой

Первым супругом Галины Даниловой был сокурсник по казанскому училищу Владимир Попов. В браке родился сын Никита, но пара развелась из-за измен мужчины.

«Однажды я получила доказательства его измены. Поначалу думала, может, стоит простить, ведь у нас семья. А потом подруга рассказала, что там были многочисленные измены. После расставания он с сыном Никитой практически не общался, видел его в детстве раза два», — рассказывала Данилова в передаче «Жизнь и судьба».

Второй раз актриса вышла замуж за бизнесмена. Союз просуществовал пять лет. По словам Даниловой, супруг нередко «распускал руки».

Третий супруг артистки музыкант Дмитрий Колтаков был на восемь лет младше ее. В браке родилась дочь Ульяна.

На отдыхе в Турции Данилова познакомилась с четвертым супругом — экскурсоводом Сейхуном Эзбером. Мужчина был младше актрисы на 17 лет. Влюбленные поженились в 2011 году и жили в Москве, однако в 2020 году Данилова сообщила о разводе из-за разных менталитетов. Также артистка заявила, что после расставания осталась ни с чем, поскольку муж записывал все приобретенное в браке на себя.

Что Данилова говорила про спецоперацию

В 2017 году Галина Данилова попала в украинскую базу «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым и «незаконную гастрольную деятельность». Актриса принимала участие в спектакле «Любовный приворот» в Севастополе.

«Нас везде любили, на Украине в том числе. А после того как Крым вернулся в Россию, нас записали в „миротворцы“, даже Эдика Радзюкевича, который с 1991 года не был в Крыму. Просто был на афише как режиссер. И его тоже в „миротворцы“ записали. Ну записали и записали» — заявила она.

Данилова поддерживает проведение спецоперации. Она отмечала, что всегда будет на стороне своей родины и своего президента.

«Я за свою родину, за своего президента. И было бы ненормальным, на мой взгляд, если бы было иначе», — говорила артистка.

Звезда «6 кадров» также рассказывала, что не понаслышке знает, какие трагические события разворачивались на территории ДНР, поскольку там жила ее подруга.

«Я просто знаю историю, как она из Горловки вывозила своих родных в тапочках. Успели схватить только документы. Она их вывезла оттуда буквально под огнем. Они убежали, и буквально через несколько минут взорвался их дом за их спинами. Поскольку я это знаю не из газет, не откуда-то, а от близкого человека, у меня нет вопросов никаких!» — вспоминала Данилова.

Чем сейчас занимается Данилова

Галина Данилова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Ловушка для мужа», «Семейка легкого поведения» и «Зинон. С приветом!».

В 2023 году актриса сыграла в проекте «Рецепт на любовь». В скором времени также должен выйти сериал «Жвачка» с ее участием.

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