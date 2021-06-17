Фестиваль «Дикая мята» отменили из-за COVID-19

Музыкальный фестиваль «Дикая мята», который планировали провести в Тульской области с 18 по 20 июня, отменили из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Та же участь постигла все другие массовые образовательные и развлекательные мероприятия. Решение принято региональными властями, указ подписал губернатор Алексей Дюмин, говорится в официальном сообществе музфеста в социальной сети «ВКонтакте».
Главным санитарным врачом в адрес губернатора Тульской области были направлены рекомендации об отмене концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий. <...> В связи с этим на территории региона отменены все ранее запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия, включая фестиваль «Дикая мята», — говорится в Telegram-канале местного правительства.
На сцене «Дикой мяты» должны были выступить Гарик Сукачёв, группы Mgzavrebi, The Hatters, Tesla Boy, Tequilajazzz.
Накануне фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Решение принял Роспотребнадзор Московской области.
В ведомстве отметили, что коронавирус пока не позволяет проводить такое масштабное шоу. В связи с требованием Роспотребнадзора оргкомитет «Нашествия» вместе с правительством Подмосковья решил перенести мероприятие на 2022 год. Сообщаются и новые даты: фестиваль запланирован на 29–31 июля. Место его проведения не изменится.