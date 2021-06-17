Фестиваль «Дикая мята» отменили из-за COVID-19

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Дмитрий Новиков NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Актёр Андрей Егоров, известный публике по фильмам «Смерш», «Жених», «Оптимист», скоропостижно умер на 52 году жизни. Причина смерти заслуженного артиста России не называется, сообщение о кончине актёра появилось на сайте Центрального академического театра Российской армии.

В театре армии Егоров сыграл более 20 ролей. Известно, что актёр — сын украинских переселенцев из Черниговской области, родился в Волгоградской области и изначально у него была фамилия Недбайло, уточняет...