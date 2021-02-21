Траволта продаёт особняк с 20 спальнями за $5 млн

https://static.news.ru/photo/a49808f2-7461-11eb-a680-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/cutthecraptv

67-летний актёр Джон Траволта выставил на продажу свой особняк в штате Мэн, который он делил с покойной женой Келли Престон. Дом имеет площадь около 1000 квадратных метров, в нём 20 спален. Он расположен на 48 акрах земли вдоль океана.

В 1991 году актёр женился на артистке Келли Престон. В этом же году они купили особняк в штате Мэн. На это их сподвигло посещение дома артистки Кёрсти Элли, которая проживала на побережье. Побывав у неё в гостях, звёздная пара поняла, что хочет иметь достаточно большой дом, чтобы принимать десяток членов семьи.

После покупки молодожёны превратили здание из «очень тёмного и мрачного» в светлый семейный дом. В 1992 году у Траволты и Престон родился сын Джетт, сообщает The Independent.

Джон Траволта стал голливудской звездой в 70-е годы. Он был номинирован на «Оскар» дважды: в 1977 году за роль в фильме «Лихорадка субботнего вечера» и в 1994 году за «Криминальное чтиво».

Старший сын актёра Джетт скончался 2 января 2009 года в 16-летнем возрасте в результате эпилептического припадка, вызванного синдромом Кавасаки. В 2020 году супруга Траволты Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы.

Как писал NEWS.ru, племянник Джона Траволты по имени Сэм скончался в возрасте 52 лет в октябре 2020 года. Причина смерти не названа. Известно, что знаменитый актёр ежемесячно помогал своему родственнику деньгами. Ранее Сэм пытался свести счёты с жизнью и месяц находился в психиатрической клинике.