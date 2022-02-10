Травматолог рассказал о роковой ошибке в лечении раненого Пушкина

Раненого на дуэли писателя и поэта Александра Пушкина могло убить промывание кишечника, рассказал врач-травматолог Сергей Ангархаев «Газете.Ru». Вероятно, из-за этой процедуры отказали органы раненого, считает Ангархаев.

Клизма, возможно, и сделала последнее дело. Представьте, что вода под напором поступает в кишечник: все каловые массы попадают в брюшную полость. Это может вызвать инфекционно-токсический шок, когда развивается сильное воспаление в организме. Кровь перестаёт выполнять свои функции, и начинается полиорганная недостаточность, то есть отказ всех органов, — сказал травмотолог.

Он добавил, что сейчас бы Пушкин мог выжить с 90% вероятностью благодаря современной медицине. Ангархаев признался, что наворачиваются слёзы, если думать о том, как лечили поэта.

Помимо клизмы, ему ставили пиявки, чтобы снять температуру. Пушкин скончался в 37 лет 29 января (10 февраля) 1837 года, спустя два дня после дуэли с Жоржем Дантесом.

Ранее филолог-пушкинист, заведующая музеем-квартирой Пушкина в Санкт-Петербурге Галина Седова опровергла версию о том, что Александр Пушкин хотел умереть в этой дуэли. По её словам, все изученные материалы говорят об обратном.