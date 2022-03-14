«Травля»: Басков о давлении на Россию из-за Украины

Российский певец Николай Басков рассказал об отношении к россиянам из-за ситуации на Украине. Артист отметил, что после того как он опубликовал пост в поддержку спецоперации, ему пришлось столкнуться с неприятностями. В частности, хейтеры с Украины многократно угрожали знаменитости, пишет KP.RU.

Певец рассказал, что его телефон был взломан и волна негативной информации практически захлестнула его. Тем не менее, как отметил Басков, ему не впервой сталкиваться с подобными действиями злопыхателей — аналогичную реакцию вызвала его поддержка событий в Белоруссии.

Всё, что сейчас происходит, направлено полностью на санкции. И русофобия, которая сейчас в мире прогрессирует, направлена на то, чтобы мы себя почувствовали жалкими, ничтожными, неуверенными людьми второго сорта, — считает артист.

Он отметил, что в текущей ситуации россиянам следует сплотиться и не стесняться своей национальности. Перспективу закрытия РФ от мира знаменитость прокомментировал словами «ну и прекрасно».

По всему миру сейчас происходит негласное уничтожение русской культуры <...>. Мировое безумие. Как на это реагировать? Да никак. Гордо поднять голову, сплотиться и идти дальше — помогать и поддерживать друг друга, — заключил певец.

Ранее Басков поддержал решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. По мнению исполнителя, «операция полностью соответствует международному праву». Опубликованный пост артиста вызвал противоречивую реакцию пользователей: одни поблагодарили Баскова за открытое выступление, другие обвинили его во лжи.