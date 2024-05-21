«Трагически быстро сгорела»: карьера, два брака, дети-актеры и рак Полищук

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press

21 мая исполнилось бы 75 лет народной артистке России Любови Полищук. Ее называли одной из самых красивых актрис российского кинематографа, сыграла почти в 100 картинах. Артистка скончалась в 57 лет от онкологического заболевания. Киновед Александр Шпагин, народный артист России режиссер Малого театра Андрей Житинкин, кинорежиссер и постановщик трюков в кино Александр Иншаков и художник Константин Мирошник вспомнили, на кого была похожа Полищук и что ее погубило.

Чем похожи Полищук и Аллегрова

Любовь Полищук родилась в Омске в простой семье. Ее отец был строителем, мама — швеей. С детства будущая актриса пела в хоре. После окончания школы она уехала в Москву, где поступила в мастерскую эстрадного искусства. Закончив обучение, Любовь вернулась в Омск и выступала в местной филармонии.

Как напомнил Шпагин, в начале 1970-х директор Омской филармонии Юрий Юровский получил назначение на пост директора Росконцерта в столице. Он перевез в Москву нескольких лучших артистов, в числе которых была и Полищук. Так она стала артисткой Московского мюзик-холла.

Позже Полищук работала в театре миниатюр и закончила ГИТИС. Ее дебютом в кино стал эпизод в картине режиссера Григория Александрова «Скворец и Лира».

В последующей картине «Двенадцать стульев» режиссера Марка Захарова она танцевала танго с исполнителем роли Остапа Бендера Андреем Мироновым. Киновед отмечает блестящее владение Полищук своим телом, ее пластичность и музыкальные способности.

«Она ворвалась на экраны как фейерверк. Даже в небольших ролях Полищук привнесла на советский телеэкран новый образ свободной женщины. Такой, которая сама определяет свою судьбу и выбирает мужчин. Этот образ позже — но на эстраде — сформировала Ирина Аллегрова», — отметил в интервью NEWS.ru Шпагин.

Он подчеркнул, что зритель полюбил героинь Полищук за их обаяние и «этакую свойскость». По мнению эксперта, каждый персонаж артистки — «хорошая русская баба».

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Любовь Полищук

На кого из певиц был похож голос Полищук

Полищук могла стать идеальной артисткой мюзикла, считает Шпагин. По мнению эксперта, режиссеры оставляли без внимания эту грань ее таланта. В кино она пела всего один раз: в фильме Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен».

«Везде пишут, будто песню „Мы с бароном танцевали на Луне“ исполняет Лариса Долина. Это не так: пела именно Полищук. Ее голос и долинский в некоторой степени схожи», — подчеркнул киновед.

В разговоре с NEWS.ru режиссер, актер, кинопродюсер и постановщик трюков в кино Александр Иншаков поделился, что ему очень нравилось работать с Полищук.

«Люба обаятельная, красивая. С потрясающим чувством юмора. Когда она и другие артисты начинали дурачиться, то съемочная группа не могла никак работать, хохотали до слез», — рассказал Иншаков, который был задействован вместе с актрисой в семи картинах.

Шпагин назвал Полищук одной из самых востребованных российских артисток в 1990-х.

«Татьяна Васильева и Любовь Полищук — две самые востребованные артистки российского кино пост-перестроечного периода и затем «нулевых». Согласитесь, в них присутствует нечто общее. Комедийно-драматические и вместе с тем грубоватые, напористые образы. Вероятнее всего, актрисы именно такого типажа появились в 1990-х вместе с челночницами, бизнесвумен и так далее», — выразил эксперт точку зрения.

Фото: Russian Look/Global Look Press/Global Look Press Любовь Полищук

Сколько раз Полищук была замужем и сколько у нее детей

Первым мужем Любови Полищук был омский актер Валерий Макаров. Они выступали в дуэте «Омичи на эстраде». 15 февраля 1972-го в семье родился сын Алексей. От второго брака с художником Сергеем Цигалем Любовь Полищук родила дочь Мариэтту. Девочку назвали в честь писательницы и родной бабушки Сергея Цигаля Мариэтты Шагинян.

И сын, и дочь Полищук стали актерами. Алексей Макаров играл в картинах «Ворошиловский стрелок», «Личный номер», «Требуется няня», «Офицеры» (телесериал), «Подарок с характером» и многих других. Мариэтта Цигаль-Полищук прославилась главной ролью в сериале «Раневская».

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Алексей Макаров

«Первый брак с Валерием Макаровым был неудачным. Любовь Григорьевна стремилась в Москву, а у супруга не получалось найти себя даже в провинции. Переживал, выпивал», — вспомнил Шпагин.

По мнению эксперта, брак актрисы с Сергеем Цигалем был «очень гармоничным союзом».

«У них была дача в Коктебеле. Рядом жили наши общие знакомые. Вся улица знала, что Полищук и Цигаль классные ребята. Они друг друга обожали, бесконечно подкалывали, подстебывали, хохотали. Было всегда приятно общаться с ними обоими», — отметил киновед.

Один из соседей Сергея Цигаля и Любови Полищук по даче в Коктебеле художник Константин Мирошник в беседе с NEWS.ru признался, что «Сережа Любу фактически спас в свое время».

«Она была действительно яркой, талантливой и очень востребованной. Но гонорары артистов в 90-е были более чем скромными. Вплоть до того, что за спектакль или фильм продюсеры могли расплатиться с артистом мешком картошки. Вы, возможно, уже не помните, но такое время было!» — отметил художник.

Он напомнил, что до встречи со вторым супругом Полищук проживала в «очень скромной квартирке в районе проспекта Мира в Москве с сыном-школьником». По его словам, она успела разочароваться в мужчинах.

«Сережа — коренной москвич. Деликатный, скромный. Он окружил Любу невероятной теплотой и заботой. А она вулкан, тайфун. При такой разности характеров они отлично ладили. Какой потрясающий плов готовили, это было их фирменное семейное блюдо. С чесночными головками, разными специями! Вся улица собиралась к ним на плов в Коктебеле. Пили вино, ели плов и слушали Любины байки, она была мастером рассказывать разные смешные истории со съемок», — вспоминает Мирошник.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мариэтта Цигаль-Полищук

Была ли судьба Полищук трагической

В 2000 году актриса попала в автомобильную аварию и некоторое время носила ортопедический корсет. В 2005 у нее диагностировали опухоль позвоночника.

Одной из возможных причин болезни врачи называли «застарелую травму». «Оказывается, во время съемки фильма „Двенадцать стульев“ Андрей Миронов случайно уронил Полищук на бетонный пол, она ударилась спиной. По молодости на такие вроде бы мелочи не обращаешь внимания. Но последствия могут быть самыми разными, иногда — вот такими трагическими, как мы видим», — вспомнил Мирошник.

Одной из последних работ актрисы стал сериал «Моя прекрасная няня». Она сыграла маму главной героини. На съемки последних серий она приезжала уже из больницы, отпрашиваясь буквально на несколько часов.

«Приезжала и на некоторые кинопремьеры, бывала на кинофестивалях. Всегда с жизнерадостной улыбкой. Она как будто хотела напоследок насладиться встречами с людьми своей профессии, с искусством… При этом уже были проблемы [со здоровьем], и ситуация обстояла серьезно, мы — коллеги — это понимали», — отметил Иншаков.

Он назвал судьбу актрисы трагической и подчеркнул, что она могла бы еще многое успеть.

Режиссер Малого театра народный артист Андрей Житинкин, который был близко знаком и работал с актрисой, назвал ее «одинокой красивой птицей».

«Зрители любили ее за талант, юмор и самоиронию. Трагически быстро сгорела!» — резюмировал он.

Читайте также:

Стало известно о состоянии Николая Дроздова после операции

Дача в Барвихе, любовь к машинам, ГУЛАГ: как живет актриса Елена Валюшкина

Правда ли, что Федор Добронравов в больнице? Что с ним случилось

Кинокритик назвал лучших российских актеров без образования

Рано погиб, уехали из РФ: как сложились судьбы актеров «Гостьи из будущего»