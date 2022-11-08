«Тонкий лед»: в ГД призвали не подгонять уехавших звезд под одну гребенку Депутат Шолохов: нельзя подгонять под одну гребенку тех, кто внес вклад в развитие культуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала специальной военной операции на Украине широко обсуждается тема отъезда не до конца патриотичной части общества. Депутат Госдумы и первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru не согласился с этим в полной мере. По его мнению, к непатриотично настроенным деятелям «так называемой культуры» можно отнести отъезд тех, кто представляет маленькую ценность и чья популярность зачастую основана на эпатажных поступках. В этой связи он призвал не подгонять всех покинувших страну под одну гребенку.

Говоря о культуре в целом, мы имеем примеры того, что российская культура зачастую была в изгнании. Иван Бунин — яркий пример человека, который не принял проходившие в стране политические процессы, но для России и ее культуры создал потрясающие произведения. Всегда, когда речь идет о культуре, это достаточно тонкий лед, на который нужно ступать с особой осторожностью, точно уж и под одну гребенку нельзя подгонять, условно говоря, Собчак и представителей, которые действительно внесли и продолжают вносить вклад в нашу современную культуру, — считает Шолохов.

Также депутат оценил идею своего коллеги Николая Бурляева, который предложил создать кодекс чести деятелей культуры и культурный фронт России. Шолохов признался, что не услышал конкретных предложений, но добавил, что в сложившихся обстоятельствах «российский человек должен оставаться российским человеком».

Особенно в нынешних условиях, когда страна находится практически на военном положении, я бы процитировал своего деда, который говорил, что советский человек в любых проявлениях должен быть советским человеком. Немного перефразирую для сегодняшнего момента: российский человек должен быть российским человеком, в противном случае он работает на другую страну и называться российским уже не имеет особого права, — подчеркнул Шолохов.

Ранее Бурляев в разговоре с NEWS.ru признался, что идея о создании кодекса чести деятелей культуры родилась во время встречи кинематографистов с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась примерно 10 лет назад. Тогда речь шла о том, что на экранах стало появляться много «непристойности и пошлости». Путин упомянул существовавший в Америке Кодекс Хейса (этический кодекс производства фильмов в Голливуде, принятый в 1930 году Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов). Благодаря этому появилась идея появления подобного документа в России.