Толстой оценил импортозамещение в кинематографе Толстой: кинорынок РФ показал независимость от голливудской продукции

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Владимир Толстой

Российский рынок кино показал, что может жить без голливудской продукции, сказал ТАСС советник президента РФ по культуре Владимир Толстой на полях 46-го Московского международного кинофестиваля. Он добавил, что всегда был против пиратских показов.

И наш кинематограф показал, что он может жить без голливудской продукции. Но если они предоставляют возможность показа — прекрасно, официально мы получаем права показа, даем прокатное удостоверение и показываем. Если нет — ничего, подождем, когда-нибудь ситуация изменится, — сказал Толстой.

Ранее сообщалось, что отечественные фильмы и подорожание билетов не помогли российским кинотеатрам вернуться к докризисным показателям. При этом выручка владельцев крупнейших компаний выросла на 40%. Известно, что в 2022 году кинотеатры понесли многомиллиардные убытки из-за массовых отмен голливудских премьер.

Также стало известно, что новому фильму британского режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» отказали в кинотеатральном прокате в России. «Кинопоиск» ищет решение, чтобы показать гражданам кинокартину. В компании обещали оповестить о своих дальнейших планах относительно релиза картины.