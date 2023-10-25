Калашникова назвала имя фаворита предстоящих выборов президента Певица Калашникова готова стать доверенным лицом Путина на президентских выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Калашникова

Певица и актриса Анна Калашникова рассказала в эксклюзивном интервью NEWS.ru, что уже несколько лет состоит в партии «Единая Россия». Она назвала это «осознанным выбором». Исполнительница отметила, что если ее попросят на выборах 2024 года стать доверенным лицом вероятного кандидата в президенты Владимира Путина, то она согласится и сочтет это за честь.

Калашникова подчеркнула, что на выборах «победит и будет президентом России только Путин».

Если мне предложат стать его доверенным лицом на выборах, я сочту это за честь и сделаю все от себя зависящее (чтобы выполнить эту миссию доверенного лица президента. — NEWS.ru), — сказала артистка.

Калашникова отметила, что в настоящее время записывает и исполняет на своих концертах патриотические песни, а также выступает в госпиталях перед ранеными военнослужащими. Она готова участвовать с этими песнями в том числе в предвыборных мероприятиях.

Певица назвала Путина главным фаворитом в российской политике. Она особо отметила его волевые качества и стратегический ум, которые являются значительным преимуществом перед западными политиками.

Ранее депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании во втором чтении поправки в закон о выборах президента РФ и в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан. После третьего чтения законопроект будет рассмотрен в Совете Федерации, затем его должен подписать глава государства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выборы президента России приближаются, однако дата их проведения пока не назначена. Так он отреагировал на рассматриваемый Госдумой законопроект с уточнением норм о выборах главы государства.