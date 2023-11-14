Тесть Чубайса назвал Россию страной, где всегда побеждает зло Режиссер Андрей Смирнов заявил, что в России всегда побеждает зло

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Андрей Смирнов

Советский и российский кинорежиссер, отец супруги экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса Авдотьи Смирновой Андрей Смирнов в интервью YouTube-каналу «Скажи Гордеевой» (Екатерина Гордеева внесена Минюстом РФ в список иноагентов) назвал Россию страной, в которой всегда были жестокие нравы и всегда побеждает зло. Смирнов подчеркнул, что сердечно привязан к родине, но не может сказать, что любит ее.

82-летний режиссер отметил, что считает происходящее сегодня в России объективной реальностью, от которой невозможно уйти или променять ее на что-то другое. Смирнов заявил, что не согласен с теми, кто говорит о возврате сталинских репрессий. По его мнению, несмотря на современные аресты, массового террора в стране пока нет и нынешнее время отличается от того, что было при Сталине. По словам Смирнова, в скором времени россиянам придется осознать свое прошлое и разобраться с идеями сталинизма.

Ранее российского историка и политолога доктора исторических наук Валерия Гарбузова отстранили от должности директора Института США и Канады Российской академии наук после статьи о российской пропаганде. В ней политолог размышлял в том числе о «советской мифологии». Гарбузов написал, что волна антизападных настроений и атмосфера «псевдопатриотического безумства» породили новые мифы, которые формируют современное утопическое сознание. Происходящее в стране ученый назвал «ползучей реставрацией сталинизма».