Телеведущий Вячеслав Завьялов: как живет, есть ли дети, слухи о романах

Фото: Социальные сети

Вячеслав Завьялов

Телеведущий Вячеслав Завьялов с 1993 года выходит в эфир канала «Россия 1». Что известно о его личной жизни, какие программы смотрит сам журналист?

Чем известен Завьялов

Вячеслав Завьялов родился в 1964 году в Ростове-на-Дону. После развода родителей остался вместе с матерью и переехал в Киев.

Изначально Завьялов не хотел становиться журналистом: после школы он поступил в инженерно-строительный вуз, однако позже получил диплом Института телевидения и радиовещания.

Свою профессиональную карьеру Завьялов начал в родном городе. Он работал ведущим на местном телевидении, шеф-редактором и ночным радиоведущим. В 1999 году Завьялов переехал в Москву, где устроился на канал РТР.

Широкую известность журналист получил после начала работы в программе «Вести» на канале «Россия 1». С 1993 по 2003 годы он вел программу «Новости. Время местное». В 2002 году начал работать в проекте «Утро России».

В 2009 году Завьялов появлялся на канале «Моя планета» с авторской передачей, посвященной путешествиям.

25-летний юбилей профессиональной карьеры на телевидении журналист отмечал в 2012 году. В интервью телеведущий признавался, что больше всего ему полюбился проект «Утро России».

Что известно о личной жизни Завьялова

Вячеслав Завьялов не раскрывает подробности личной жизни.

СМИ приписывали ему роман с соведущей Ириной Муромцевой. Многие думали, что они являются мужем и женой, однако в 2014 году Муромцева вышла замуж и сообщила, что готовится стать мамой.

Также Завьялова подозревали в отношениях с бывшей партнершей по программе «Утро России» Еленой Ландер. Но вскоре выяснилось, что телеведущая стала женой израильского бизнесмена, от которого воспитывает дочь.

По данным СМИ, Завьялов не женат. Детей у 60-летнего журналиста тоже нет.

Чем сейчас занимается Завьялов

Сегодня Владислав Завьялов выходит в эфир телеканала «России 1» с Анастасией Чернобровиной.

По его мнению, телевидение, несмотря на популярность интернета, не собирается умирать.

«Не дождетесь. Такое говорили и о радио в конце прошлого века. Но ты попробуй в Москве в какой-нибудь театр попади — везде очереди. Посмотрим. Все будет так, как должно. Большую часть своей телевизионной жизни я проработал именно в новостях, поэтому был вынужден смотреть новости и читать информагентства — загружать в себя весь этот контент. Сейчас какие-то вещи можно опустить и сосредоточиться на других», — считает Завьялов.

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