Телекритик рассказал, как изменится шоу «Лучше всех!» после замены ведущего Телекритик Горбунов заявил о смене концепции программы «Лучше всех!»

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Жанна Бадоева

Концепция программы «Лучше всех!» на Первом канале изменится после замены ведущего, заявил NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. По его словам, это связано с тем, что подводки в сценарии программы пишутся под конкретного человека и зависят от его харизмы и стиля подачи информации. Тем не менее Горбунов уверен, что «Лучше всех!» останется популярной у зрителей.

Телекритик отмечает, что ему пока сложно сказать, как новая телеведущая Жанна Бадоева проявит себя в детском шоу. Это обусловлено тем, что она участвовала в проектах другого формата, ориентированного на зрителей других категорий. Речь идет о проектах «Орел и решка» и «Жизнь других». При этом Горбунов подчеркивает, что Бадоева прошла через сложный внутренний кастинг.

Очень важно уметь расположить к себе ребенка, получится ли это у Жанны — увидим. При этом любой федеральный канал всегда проводит внутренний кастинг, когда хочет заменить какого-то телеведущего. Поэтому я уверен, что пилотные серии шоу снимались с разными ведущими, чтобы не ошибиться в выборе подачи, — отметил он.

В пресс-службе Первого канала ранее заявили, что Жанна Бадоева заменит Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в качестве ведущего программы «Лучше всех!». Дата выхода шоу на экраны пока не раскрывается.