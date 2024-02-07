«Выглядело бы достойно»: найдена идеальная замена Киркорову в шоу «Маска» Телекритик Горбунов: Басков и Соседов достойно заменят Киркорова в шоу «Маска»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Басков

Певец Николай Басков и музыкальный критик Сергей Соседов могли бы прекрасно заменить народного артиста РФ Филиппа Киркорова в качестве постоянного члена жюри шоу «Маска», рассказал NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. По его словам, они оба схожи с Киркоровым по харизме и темпераменту. Однако Горбунов напомнил, что Басков ведет проект на телеканале «Россия» и его не захотят отпускать к конкурентам.

Неплохо бы справился Николай Басков, единственное, нужно не забывать, что он ведет проект на телеканале «Россия». Думаю, телеканал вряд ли его отпустит в проект конкурента. Можно позвать в проект музыкального критика Сергея Соседова. Он всегда интересно комментирует, ушел из проекта «За гранью». Я думаю, он бы вполне справился и это выглядело бы очень достойно, как бы он комментировал героев в маске, не понимая, кто за ними находится. Но здесь вопрос к Сергею, насколько ему это интересно, — сказал Горбунов.

По его мнению, запрет Киркорова рано или поздно будет снят, однако нет никакой проблемы в замене постоянного члена жюри. Горбунов считает, что приглашенный человек, который будет меняться каждую программу, добавит шоу «Маска» интриги. Также он предположил, что Киркорова вставят закадровым голосом или сделают одним из участников.

На мой взгляд, это наиболее оптимальный вариант. Может, они вставят Киркорова закадровым голосом или поставят участником, проект же «Маска», и раскрыть это под конец сезона. Канал, который занимается скандалами, интригами и расследованиями, жаркими обсуждениями, явно имеет список людей, из которых можно выбрать, кто будет смотреться органично и интересно, — добавил Горбунов.

Пятый сезон шоу «Маска» должен был выйти на канале НТВ 11 февраля, однако премьеру перенесли. По данным СМИ, это связано с Филиппом Киркоровым. Он был членом жюри шоу «Маска» на протяжении четырех сезонов, однако из-за «отмены» поп-короля после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой его участие в проекте под вопросом.