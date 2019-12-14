https://static.news.ru/photo/12683232-1f2f-11ea-8a33-fa163e074e61_660.jpg Группа «Би-2» Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Телеканал «Россия 1» на церемонии вручения премии «Виктория» вырезал слово протесты из песни «Люди на эскалаторах».

Официальный YouTube-канал музыкальной группы «Би-2» отреагировал на такую цензуру. Он опубликовал видеоролик выступления и назвал его «Люди на эскалаторах (минус одно слово)». Отмечается, что песню исполнила певица Manizha совместно с Леонидом Агутиным.

Угадайте, какое слово вырезали на 01:25? И простите за звук в целом – как вы понимаете, его делали не мы, — говорится в описании под видеороликом.

Также музыканты принесли свои извинения всем слушателям. Представители телеканала пока не прокомментировали инцидент.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иван Ургант пошутил по поводу слов стендап-комика Данилы Поперечного о цензуре на телевидении.