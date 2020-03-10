Знаменитый американский киноактёр и мастер боевых искусств Чак Норрис отмечает 10 марта 80-летие. Всемирную известность ему принесли главные роли в фильмах-боевиках, а также в телесериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».

В 1968 году Норрис стал чемпионом мира по профессиональному каратэ в среднем весе. Он удерживал этот титул в течение 6 лет. В 1972 году Норрис снялся в фильме легендарного Брюса Ли «Путь дракона». Сцена боя двух мастеров боевых искусств стала классикой каратэ-боевиков.

1981г., Чак Норрис дома в своём тренажёрном зале в Палос-Вердес, штат Калифорния

Bernard Fallon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

1981г., Палос-Вердес, штат Калифорния

Bernard Fallon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

1981г., Палос-Вердес, штат Калифорния

Bernard Fallon/ZUMAPRESS.com/Global Look press

1982г., кадр из фильма «Вынужденная месть»

Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

1983г., кадр из фильма « Одинокий волк МакКуэйд»

Uppa.Co.Uk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

1984г., кадр из фильма «Без вести пропавшие»

IMDB

1984г.

chucknorris/instagram.com

1986г., кадр из фильма «Идущий в огне»

KPA/Global Look Press

1990г., Отряд «Дельта» 2

IMDB

«Крутой Уокер» 1993--2001гг.

IMDB

1993г., «Порождение ада»

IMDB

1996г., «Лесной воин»

IMDB

2012г., Кадр из фильма «Неудержимые 2»

Millennium Films/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

2012г., Чак Норрис с семьей

Jeff Frank/ZUMAPRESS.com/Global Look press

2016г., интервью перед гонкой NASCAR AAA Texas 500

Dan Wozniak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

2017г., Чак Норрис с супругой Дженной

chucknorris/instagram.com

2018г., Чак Норрис делает презентацию на благотворительном мероприятии Baptista Aid 24

Robert Szaniszlo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

2019г.

Jeremy Hogan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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