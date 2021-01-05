Театры в Петербурге возобновляют работу

https://static.news.ru/photo/7c8a9e96-50d6-11eb-95da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Театры на территории Санкт-Петербурга возобновляют работу после прекращения деятельности на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. До 10 января будут показаны более 30 спектаклей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции позволили снизить уровень заболеваемости COVID-19. Об этом говорил губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что если статистика продолжит показывать положительную динамику, с 7 января в Петербурге могут снова открыть театры.

В четверг театры возобновляют работу. Посмотреть спектакли можно будет, строго соблюдая карантинные меры. На представление нельзя приходить группами. Зал должен быть заполнен только на четверть. Дети до 16 лет на спектакли допускаются.

На входе будет проводиться термометрия. В театре обязательны к соблюдению масочный режим и социальная дистанция.

За исполнением этих требований следят сотрудники Роспотребнадзора и профильных комитетов. При необходимости будут проводиться выездные проверки, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о причинах, по которым Санкт-Петербург впервые с начала пандемии обогнал Москву по суточной заболеваемости коронавирусом.