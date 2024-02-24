Актер Руслан Ибрагимов: как живет звезда «Ментовских войн», куда пропал

Фото: ТРОМЕДИА

Руслан Ибрагимов

Актер Руслан Ибрагимов в последнее время пропал с экранов. Что известно о его личной жизни, чем он занимается сейчас?

Чем известен Ибрагимов

Руслан Ибрагимов родился 9 мая 1965 года в Астрахани. В 2001 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, где учился специальностям «режиссура», «актер театра и кино».

Актер служил в труппе «Творческая мастерская Григория Козлова» при санкт-петербургском ТЮЗе им. Брянцева. Играл главные роли в постановках «Декамерон-1» и «Декамерон-2».

С 2000 по 2004 год он преподавал актерское мастерство на курсе Г. М. Козлова в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Параллельно артиста приглашали к участию в постановках петербургских театров «Балтийский Дом» и «Мюзик-Холл». Пробуя силы в режиссуре, он организовал спектакли по классическим пьесам в Астрахани, Челябинске, Таллине и Санкт-Петербурге.

В кино Ибрагимов дебютировал в 2001 году в сериале «Бандитский Петербург — 3: Крах Антибиотика». Также он снимался в проектах «Ментовские войны» (10 частей), «Улицы разбитых фонарей — 6», «Гончие», «Бумажный солдат», «Семейная история», «Все началось в Харбине», «ППС-2», «Снова один на всех», «Неслучайная встреча», «Лучшие враги», «Такая работа», «Ленинград 46», «Под электрическими облаками», «Погоня за тремя зайцами», «Иван» и других.

В 2011 году Ибрагимов также дебютировал как режиссер сериала: он снял четыре серии пятой части «Морских дьяволов». Помимо этого, он режиссировал проекты «Осколки счастья — 2», «Лишний», «Все к лучшему — 2» и «Женщина в зеркале».

Актер занимается дубляжом. Его голос можно услышать в картинах «Уличные коты», «Звездные войны: Последние джедаи», «Карантин Z», «Бэтвумен», «Проклятие: призраки дома Борли», «Отряд „Призрак“», «Вышка», «Месть Банши», «Дурные деньги» и «Проклятое наследие».

Всего в фильмографии артиста более 30 работ.

Что известно о личной жизни Ибрагимова

Руслан Ибрагимов не дает интервью и не афиширует подробности личной жизни.

По данным СМИ, у него есть сын Даниэль. Однако кто является его матерью — неизвестно.

Чем Ибрагимов занимается сейчас

Последний раз Руслан Ибрагимов появлялся на экране в 2023 году — тогда вышел мини-сериал «Дед Морозов — 2».

Артист на страницах в соцсетях изредка делится с поклонниками собственными мыслями и дает рекомендации. Фотографий он публикует мало.

В кино Ибрагимов на данный момент не востребован.

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