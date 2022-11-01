Театр Пушкина в ноябре покажет зрителям пять премьерных спектаклей сезона

Фото: Пресс-служба театра Пушкина

В ноябре театр Пушкина представит своим зрителям пять ярких премьер, которые никого не оставят равнодушными. Среди постановок такие спектакли, как «Багровый остров» по ироничной пьесе Булгакова, комедия Карло Гольдони «Слуга двух господ. Russian edition» в исполнении современных скоморохов, «Рыцарь пламенеющего пестика», а также остроумная фантазия «Влюблённый Шекспир» по оскароносному киносценарию выдающегося британского драматурга Тома Стоппарда и «Рождество О. Генри».

«Багровый остров»



8 и 29 ноября зрителей театра Пушкина ожидает премьера нового сезона. Спустя почти столетие ироничную пьесу Михаила Булгакова, написанную на основе его собственного фельетона, вновь играют на театральной сцене. За эти годы история о судьбе одной постановки ничуть не утратила актуальности. Действие разворачивается в театре: молодой драматург присылает революционную драму «Багровый остров», судьбу которой должен решить цензор. Однако тот спешит уехать в отпуск, в связи с чем главному режиссёру приходится срочно распределить роли и провести генеральную репетицию: актёры буквально на ходу читают текст и придумывают постановку. От мнения цензора зависит не только судьба спектакля...

«Слуга двух господ. Russian edition»

Историю об ушлом слуге Труффальдино, который пытается услужить сразу двум господам, уже неоднократно ставили в самых разных театрах. Режиссёр Юрий Муравицкий и молодая команда актёров театра Пушкина предлагают зрителям 6 и 16 ноября посмотреть знаменитую комедию Карло Гольдони в исполнении современных скоморохов. Спектакль примечателен тем, что в нём много музыки, акробатики и ярких костюмов. Сюжет же остался неизменным. Флориндо вынужден бежать из родного города. Его возлюбленная Беатриче, переодевшись мужчиной, отправляется вслед за ним. Оба нанимают ловкого слугу Труффальдино, а тот, желая заработать, пытается скрыть, что работает сразу на двух господ, и делает всё, чтобы его хозяева не встретились.

Фото: Пресс-служба театра Пушкина

«Рыцарь пламенеющего пестика»

Для любителей и заядлых театралов 23 ноября предлагается блестящая динамичная комедия, в которой есть место и слезам, и смеху, и неожиданным розыгрышам, и острословию, и той безудержной страсти зрителя, которая иногда переходит всяческие границы. Во время спектакля «Лондонский купец», глубокомысленного, но скучного представления, на сцену внезапно поднимается экстравагантная парочка. У них есть несколько советов по «улучшению» действия: место должно быть поэкзотичнее, рыцарь должен совершать подвиги, а также стоит добавить песни и танцы... Неугомонные зрители предлагают на главную роль своего племянника Ралфа, артиста-любителя. Ралф тоже забирается на сцену, так «Лондонский купец» постепенно становится «Рыцарем пламенеющего пестика».

«Влюблённый Шекспир»

Это не документальная пьеса, а остроумная фантазия о молодости гения, созданная на основе оскароносного киносценария выдающегося британского драматурга Тома Стоппарда. Эпоха Возрождения, с её верой в человека, с её творческой энергией, с жаждой создавать и совершенствовать мир, представлена во всём величии своей красоты. Уильям Шекспир — молод, гениален, но беден и находится в творческом кризисе. Он влюблён в прекрасную Виолу, против воли помолвленную с другим. Сама же девушка мечтает играть в театре, однако женщинам путь на сцену закрыт. Тогда смелая Виола переодевается в мужской костюм. Вдохновленный своим чувством и выпавшими на его долю приключениями, Шекспир пишет одну из самых пронзительных и красивых пьес о любви... Премьера спектакля состоится 3 и 20 ноября.

«Рождество О. Генри»

20 ноября зрителей театра Пушкина ожидает погружение в праздничную атмосферу. Под живую музыку небольшого оркестра на театральной сцене пушкинского филиала разыграют два замечательных рассказа классика американской литературы О. Генри об искренней дружбе, преданности и торжестве любви. В «Дарах волхвов» молодая пара жертвует самым дорогим, что у них есть, чтобы купить друг другу рождественские подарки. А «Последний лист» рассказывает трогательную историю двух девушек и их соседа — неудачливого художника.

Билеты на все театральные премьеры можно приобрести на официальном сайте театра Пушкина.

8 сентября театр им. Пушкина под руководством Евгения Писарева открыл 73-й сезон. В планах анонсировались комедии по Михаилу Булгакову и Александру Островскому, ремонт фасада театра и нововведения для зрителей. Среди них — специальные абонементы для поклонников труппы и уникальный проект «Интернет-буфет». Художественный руководитель не стал заваливать труппу большим количеством новых постановок, зато представил «живой тизер» комедии «Багровый остров» по Булгакову прямо на сборе труппы.