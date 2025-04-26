Театр отменил два спектакля с участием Боярского из-за его здоровья Театр имени Ленсовета отменил два спектакля с Боярским из-за его здоровья

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Михаил Боярский

В Санкт-Петербурге Театр имени Ленсовета отменил два спектакля с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского. В пресс-службе учреждения культуры уточнили, что такое решение связано с состоянием здоровья актера.

Состояние здоровья Михаила Сергеевича Боярского пока все-таки не позволяет ему выходить на сцену, — сказано в сообщении.

Боярский не сможет выйти на сцену в спектаклях «В этом милом старом доме» и «Шутки Достоевского». Вместо них покажут «Без вины виноватые» и «Морфий».

В середине апреля Боярский споткнулся, упал и сломал ребро во время спектакля. Жена артиста Лариса Луппиан рассказывала, что его госпитализировали, серьезных последствий для здоровья при этом удалось избежать. Она также опровергла информацию о том, что актер упал с трехметровой высоты. Однако врачи рекомендовали Боярскому на месяц воздержаться от появления на сцене. Через некоторое время его выписали из больницы.

Между тем Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге провела проверку в театре, где работает артист. Целью визита инспекторов стала профилактика травматизма и повышение уровня безопасности сценической площадки.