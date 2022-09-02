Театр на Таганке покажет спектакль о любви на фоне хаоса

Фото: NEWS.ru

На основной сцене Театра на Таганке 1 октября состоится премьера спектакля «Поцелуй. Конармия» по мотивам произведения писателя Исаака Бабеля. По словам режиссера Дениса Азарова, спектакль-атмосфера о любви на фоне хаоса погрузит зрителя во взаимоотношения героев с помощью пластических образов. Эмоции здесь передаются с помощью ритма и энергии, а слова отходят на второй план.

Фото: Пресс-служба театра на Таганке

Наш спектакль прежде всего о любви. О том, как люди пытаются строить свое самое простое, не пафосное бытовое счастье, влюбляются и любят, даже понимая, что все безнадежно. <...> В нем почти не будет слов из избыточного текста Бабеля <...>, мы сочиняем спектакль-ощущение, где тонко-тонко плетутся кружева отношений между мужчиной и женщиной, — пояснил Азаров.

Основное действие будет происходить в почти пустом пространстве, чтобы воссоздать атмосферу сна или видения. Действующие лица — пятеро героев и семь красноармейцев, отдельным персонажем станет Степь.

Театр на Таганке ранее открыл новый, 59-й театральный сезон спектаклем «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в постановке Алексея Франдетти. Мюзикл является самой титулованной постановкой театра, он получил сразу три «Золотые маски».