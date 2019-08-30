https://static.news.ru/photo/ffe624bc-cc08-11e9-9627-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Государственный театр киноактёра, которым руководит народный артист России Никита Михалков, переформатируют в Центр театра и кино на Поварской, рассказал сам режиссёр во время брифинга.

Культурное учреждение находится в центре Москвы на упомянутой улице. Сейчас в здании идёт ремонт. По его словам, в новом облике организация предстанет через два года, когда завершатся работы, пишет ТАСС .

Это будет совершенно новая творческая субстанция, которая будет жить по другим законам, — пояснил Михалков.

Он напомнил, что в Театре «есть труппа, в которую входят великие актёры, люди, которые сделали историю российского и советского кино». Режиссёр заверил, что те из них, кто не привлечён в театральных постановках и не получает роли в кино, продолжат получать заработную плату.

Ранее News.ru сообщал, что мхатовцы аргументировали жалобу в прокуратуру на нового худрука Эдуарда Боякова попытками руководства учреждения перевести артистов на срочные трудовые договоры.