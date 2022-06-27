Театр «Гоголь-центр» сообщил о возможном закрытии

Фото: АГН «Москва»

Театр «Гоголь-центр». Архивное фото

«Гоголь-центр» не смог опровергнуть слухи о своем закрытии. Информации о продлении контрактов художественного руководителя Алексея Аграновича и директора Алексея Кабешева до сих пор нет, сообщается в Telegram-канале театра. Накануне стало известно, что театр могут объединить с еще одним, с каким именно, информации не было.

В последнее время нам часто поступают вопросы про закрытие театра. Мы не можем опровергнуть эти слухи, так как до сих пор у нас нет информации о продлении контрактов художественного руководителя Алексея Аграновича и директора Алексея Кабешева, которые заканчиваются 4 июля, — говорится в сообщении.

В «Гоголь-центре» отметили, что за 1,5 года театр выпустил семь спектаклей. На Большой сцене показали постановки «Человек без имени» режиссера Никиты Кукушкина, «Страх и отвращение в Москве» режиссера Филиппа Авдеева, «Декамерон» режиссера Кирилла Cеребренникова (московская премьера), «Буковски» режиссера Антона Федорова, «Я не участвую в войне» режиссера Алексея Аграновича, «Берегите ваши лица» режиссера Саввы Савельева, а на Малой сцене — «Исчезнувший велосипедист» режиссера Филиппа Гуревича.

В театре указали, что регулярно осваивают бюджет и окупаются. Так, за 2021 год, несмотря на коронавирусные ограничения, «Гоголь-центр» заработал 146 млн рублей при бюджетном финансировании в 146 млн рублей, а в 2022 году только за первое полугодие учреждение смогло собрать 162 млн рублей при финансировании в 154 млн рублей.

По плану к концу года на каждый государственный рубль мы заработаем два. Мы счастливы работать в одной команде и считаем вас, наших любимых зрителей, ее самой важной частью, — резюмировали в «Гоголь-центре».

Накануне канал RTVI сообщал со ссылкой на источник в столичном департаменте культуры, что нет «никаких признаков», что контракты Аграновича и Кабешева будут продлять. Этот же собеседник указал на то, что театр могут объединить с другим. Издание «Московский Комсомолец» в свою очередь писало со ссылкой на источники, что вопрос о смене худрука «Гоголь-центра» «практически решен».

Ранее в Большом театре опровергли снятие с репертуара постановки «Нуреев» Кирилла Серебренникова. Балет посвящён легендарному артисту балета Рудольфу Нурееву, просившего политического убежища в Париже.