https://static.news.ru/photo/54ff2e24-dea8-11e9-a3a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/global Look Press

Новый персонаж «Простоквашино — Маргарита Егоровна, которая по замыслу авторов станет дамой сердца почтальона Печкина, получился очень ярким и запоминающимся. Об этом заявила народная артистка РФ Татьяна Васильева, работавшая над озвучиванием героини.

Маргарита Егоровна вносит «молнию» в жизнь Печкина, разнообразие. Она полноценная женщина, она хозяйка в доме, властная. И мне кажется, Печкину именно такая женщина интересна, — сообщила Васильева в беседе с телеканалом « 360 ».

Также она ответила критикам, которые осуждают съёмки продолжения мультсериала спустя много лет. По её словам, время идёт, и многие классические вещи пересматривают. Этот процесс, на её взгляд, является вполне закономерным.

Каждый хочет попробовать себя, и режиссёр, и художники. Если такая мысль появилась, значит, пришло время для этого. Не значит, что будет лучше или хуже. Это будет по-другому. Почему нет? — подчеркнула народная артистка.

Ранее News.ru писал, что новая серия мультфильма «Простоквашино» появится на видеохостинге YouTube 24 сентября. В ней появится новый герой — няня младшей сестры Дяди Фёдора Маргарита Егоровна. Она будет делать всё по-своему и даже попытается изменить образ жизни главных героев. Но в итоге у неё завяжутся романтические отношения с почтальоном Печкиным.