Татьяна Буланова и Алиса Лобанова поддержали детей из Донбасса в Кремле В концерте «Дети Победы. Дети России» в Кремле выступили 1 тысяча юных певцов

Фото: Пресс-служба Алисы Лобановой

Алиса Лобанова

Певица Татьяна Буланова и основатель бренда спортивной одежды «NEVA» Алиса Лобанова поддержали юных исполнителей патриотических песен в Государственном Кремлевском дворце в рамках концерта «Дети Победы. Дети России». В течение двух дней на главной сцене страны выступили больше 1 тысячи молодых певцов и танцоров из разных регионов, в том числе из Донбасса. Артистам аплодировали известные бизнесмены, политики и звезды российской эстрады.

Я впервые вела концерт в Кремлевском дворце и искренне порадовалась огромному количеству талантливых ребятишек из разных уголков России. Стоя на главной сцене, невольно задумываешься: «Какая же великая у нас страна и какое прекрасное у нее будущее поколение!». А всем, кто ругает нынешнюю молодишь, я советую просто прийти на концерт «Дети Победы. Дети России» и убедиться лично в том, как сильно они любят Родину. Особенно приятно, что 2024 год Указом президента РФ объявлен годом семьи. Сохранение традиционных ценностей — гарантия стабильности и процветания нашего общества, — поделилась впечатлениями Алиса Лобанова.

Вместе с общественным деятелем Еленой Лютовой Лобанова подарила всем юным участникам концерта сладости и игрушки. По словам женщин, подобные мероприятия помогают создать многонациональное общество, объединенное любовью к общей Родине.

Концерт «Дети победы — дети России» — одна из возможностей подарить молодым россиянам счастье, искорку надежды на безопасное будущее. Все в наших руках! Главное — доброе сердце и желание помочь, — подчеркнула Елена Лютова.

Фото: Пресс-служба Алисы Лобановой Фото: Пресс-служба Алисы Лобановой Фото: Пресс-служба Алисы Лобановой Фото: Пресс-служба Алисы Лобановой Фото: Пресс-служба Алисы Лобановой Фото: Пресс-служба Алисы Лобановой Фото: Пресс-служба Алисы Лобановой Фото: Пресс-служба Алисы Лобановой Фото: Пресс-служба Алисы Лобановой Фото: Пресс-служба Алисы Лобановой Фото: Пресс-служба Алисы Лобановой Фото: Пресс-служба Алисы Лобановой Фото: Пресс-служба Алисы Лобановой Фото: Пресс-служба Алисы Лобановой Фото: Пресс-служба Алисы Лобановой Фото: Пресс-служба Алисы Лобановой Фото: Пресс-служба Алисы Лобановой Фото: Пресс-служба Алисы Лобановой Фото: Пресс-служба Алисы Лобановой Фото: Пресс-служба Алисы Лобановой

Поддержали талантливую молодежь и звезды российской эстрады: заслуженная артистка России Татьяна Буланова, финалист телепроекта «Главная сцена» Георгий Меликишвили, а также художественный руководитель ансамбля танца «Золотое яблочко» Николай Самусев. По его словам, огромные территории России населяют более 200 наций, каждая из которых привносит свой вклад в культуру. Самусев отметил, что дети многонациональной страны — наши главное богатство и гордость.