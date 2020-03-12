https://static.news.ru/photo/c9123a62-645a-11ea-8559-fa163e074e61_660.jpg Снимок из Telegram-канала Антиглянец

Выпуск журнала Tatler российского издания с трансгендерной женщиной на обложке выложили задом наперёд в московских магазинах. Предположительно, такое решение приняло издательство.

Желающие купить номер сначала не могли найти журнал на полках, несмотря на то, что он уже поступил в продажу, сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

Снимок из Telegram-канала Антиглянец

Отмечается, что в супермаркете «Азбука вкуса» который является территориально ближайшим к офису Condé Nast, экземпляры стоят обложкой вперёд. В пресс-службе магазина рассказали, что раскладкой занимаются дистрибьюторы, которые получают их у издательства и привозят на точку.

Есть два варианта, как журналы могли перевернуться: в таком виде их выставил поставщик, либо их перевернули покупатели в магазинах. Никаких распоряжений на этот счёт от центрального офиса «Азбуки Вкуса» не было, это абсолютно точно, — рассказали представители коммерческой организации.

Предположительно, Condé Nast пошли на такой шаг, чтобы не попасть под закон о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Как писал NEWS.ru, российская версия журнала Tatler поместила на обложку трансгендерную женщину Наташу Максимову. Шеф-редактор издания Ксения Соловьёва отметила, что это первый подобный случай в истории российского глянца.