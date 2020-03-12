Выпуск журнала Tatler российского издания с трансгендерной женщиной на обложке выложили задом наперёд в московских магазинах. Предположительно, такое решение приняло издательство.
Желающие купить номер сначала не могли найти журнал на полках, несмотря на то, что он уже поступил в продажу,
Отмечается, что в супермаркете «Азбука вкуса» который является территориально ближайшим к офису Condé Nast, экземпляры стоят обложкой вперёд. В пресс-службе магазина рассказали, что раскладкой занимаются дистрибьюторы, которые получают их у издательства и привозят на точку.
Есть два варианта, как журналы могли перевернуться: в таком виде их выставил поставщик, либо их перевернули покупатели в магазинах. Никаких распоряжений на этот счёт от центрального офиса «Азбуки Вкуса» не было, это абсолютно точно, — рассказали представители коммерческой организации.
Предположительно, Condé Nast пошли на такой шаг, чтобы не попасть под закон о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних.
Как писал NEWS.ru, российская версия журнала Tatler поместила на обложку трансгендерную женщину Наташу Максимову. Шеф-редактор издания Ксения Соловьёва отметила, что это первый подобный случай в истории российского глянца.
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