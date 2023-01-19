Стало известно о состоянии здоровья Никиты Михалкова ТАСС: Никита Михалков переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Режиссер, актер и глава Союза кинематографистов России Никита Михалков переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату одной из московских больниц, сообщил источник ТАСС. Он указал, что состояние здоровья 77-летнего кинорежиссера улучшилось.

Михалков переведен из реанимации в линейное отделение. Его состояние улучшилось, — рассказал источник агентства.

Об этом ранее сообщал Telegram-канал Mash, однако подтверждения этой информации не последовало.

5 января пресс-секретарь Михалкова Ирина Мячина сообщила о его госпитализации в связи с подозрением на грипп. Она также опровергла распространившиеся слухи о коронавирусной инфекции, якобы выявленной у режиссера.

Сам Михалков впервые вышел на связь после госпитализации 10 января. Он сообщил, что продолжает проходить лечение в больнице под наблюдением врачей. Причину госпитализации режиссер не назвал, но призвал подписчиков доверять только проверенной информации. Михалков пообещал, что будет сообщать о своем состоянии в соцсети.

Народный артист России Николай Бурляев 16 января сообщил, что Михалков уже приступил к работе над своими проектами прямо в больничной палате, имеет рабочее настроение и хороший аппетит.