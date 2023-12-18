Как сообщил Telegram-канал «112», Дмитрия Красилова обнаружили мертвым в его квартире в Москве. По некоторым данным, ему стало плохо, когда он накануне пришел домой после работы. Предположительно, танцор скончался от острой сердечной недостаточности.

Красилов стал известным после выхода клипа группы Little Big на песню Uno, с которой они должны были выступать на Евровидении в Нидерландах, однако выступление не состоялось из-за пандемии коронавируса. Клип с участием танцора набрал на YouTube 279 тысяч просмотров. Позже Дмитрий снялся в еще двух роликах коллектива: Tacos и Sex Machine.

Фото Дмитрия Красилова — смотрите в галерее NEWS.ru.

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Актер и танцор Дмитрий Красилов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер и танцор Дмитрий Красилов

Актер и танцор Дмитрий Красилов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер и танцор Дмитрий Красилов

Актер и танцор Дмитрий Красилов

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Актер и танцор Дмитрий Красилов

Актер и танцор Дмитрий Красилов с мамой

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Актер и танцор Дмитрий Красилов с мамой

Актер и танцор Дмитрий Красилов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер и танцор Дмитрий Красилов

Актер и танцор Дмитрий Красилов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер и танцор Дмитрий Красилов

Актер и танцор Дмитрий Красилов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер и танцор Дмитрий Красилов

Актер и танцор Дмитрий Красилов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер и танцор Дмитрий Красилов

Актер и танцор Дмитрий Красилов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер и танцор Дмитрий Красилов