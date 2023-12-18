Танцор Красилов из клипа Little Big умер в Москве: фото «Пухляша»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер и танцор Дмитрий Красилов

Как сообщил Telegram-канал «112», Дмитрия Красилова обнаружили мертвым в его квартире в Москве. По некоторым данным, ему стало плохо, когда он накануне пришел домой после работы. Предположительно, танцор скончался от острой сердечной недостаточности.

Красилов стал известным после выхода клипа группы Little Big на песню Uno, с которой они должны были выступать на Евровидении в Нидерландах, однако выступление не состоялось из-за пандемии коронавируса. Клип с участием танцора набрал на YouTube 279 тысяч просмотров. Позже Дмитрий снялся в еще двух роликах коллектива: Tacos и Sex Machine.

Фото Дмитрия Красилова — смотрите в галерее NEWS.ru.

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